¿Qué pasó con Juan Soler? El actor argentino volvió a la pantalla chica con “La mexicana y el güero”, una telenovela de TelevisaUnivision que protagonizó junto a Itatí Cantoral. Ambos tuvieron un gran trabajo en conjunto que se replicó en la ficción. Sin embargo, hubo un momento conmovedor que ambos vivieron detrás de cámaras y que el intérprete se encargó de develar.

MÁS INFORMACIÓN: La vez que Verónica Castro estuvo cerca de morir y fue salvada por Juan Soler

Sin lugar a dudas, el trabajo en conjunto de los actores hizo que se unieran más, incluso antes de una situación que vivieron juntos. Ambos dieron vida a Andrea Ibarrota y Tyler Somers. Ella es una experimentada estafadora que lo tiene en la mira como su próxima víctima.

Mientras que Tyler es un productor de papas en Idaho, uno de los mejores, que acaba de perder a su madre adoptiva. El deseo de la mujer es que él encuentre a su progenitora. Este detalle une los personajes de Soler y Cantoral.

Lo que se ha visto en la comedia ha sido una entretenida y emocionante historia de amor. Lo que parecía ser la más grande estafa en México, se terminó convirtiendo en un romance único, apoyado por la química de los actores.

Soler de amarillo y Cantoral de azul en una imagen promocional de la novela (Foto: TelevisaUnivision)

¿QUÉ PASÓ CON JUAN SOLER E ITATÍ CANTORAL DETRÁS DE CÁMARAS DE “LA MEXICANA Y EL GÜERO”?

Juan Soler contó que vivió un momento conmovedor con Itatí Cantoral durante el rodaje de “La mexicana y el güero”. Fue, específicamente, un gran abrazo el que se dieron los compañeros de reparto cuando la actriz regresó del funeral de su madre, Itatí Zucchi, quien murió tras infectarse por COVID-19.

“Y tuve la oportunidad de estar a su lado en ese momento y el haber conocido a Itatí en esa faceta me mostró el gran ser humano que es ella. Y me quedo con ese momento, me quedo con ese abrazo que nos dimos cuando regresó a grabar”, contó el actor argentino en una entrevista con People en Español.

Explicó que Itatí volvió a trabajar a pesar del dolor reciente por la partida de su madre. Y que, cuando estuvo cerca de ella, confirmó que es “una mujer de gran corazón”. Esa es una de las experiencias que marcaron su relación de amistad con Cantoral durante las grabaciones de la telenovela.

Soler y Cantoral abrazados y vestidos como sus personajes de la telenovela (Foto: TelevisaUnivision)

¿CÓMO VER “LA MEXICANA Y EL GÜERO”?

La telenovela de TelevisaUnivision, protagonizada por Juan Soler e Itatí Cantoral, está disponible en Univision, donde se emite de lunes a viernes en el horario de las 8 p.m. (hora del Este). Además, los capítulos estrenados están disponibles en la web del mencionado canal de televisión.

¿QUÉ DIJO ITATÍ CANTORAL SOBRE LA MUERTE DE SU MADRE?

Itatí Cantoral manifestó que el duelo por su madre ha sido uno de los más difíciles y que hay momentos en que está por tirar la toalla pero todavía siente a su progenitora cerca.

“Voy a vivir con ese dolor toda mi vida y aprendes a vivir con ese dolor, hay momentos en los que me quiero caer y hay momentos en los que yo sé y lo siento, que está aquí conmigo, que no está muerta, está viva en otra dimensión, que está viva y me acompaña”, declaró a Las Estrellas.