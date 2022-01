Juan Rivera es hermano menor de la difunta cantante Jenni Rivera, una de las mayores exponentes de la música regional mexicana en Estados Unidos. Al igual que ella, él también ha labrado una carrera en la industria musical, aunque en los últimos años han destacado más algunos escándalos que rodean a su familia.

Juan y Jenni eran bastante cercanos, por lo que llegaron a trabajar juntos en las diferentes compañías de la cantante, las mismas que después de su muerte pasaron a ser dirigidas por Rosie Rivera, la menor del clan, y posteriormente, por Jacquie Rivera, una de las hija de “La diva de la banda”.

Las empresas que fundó Dolores Janney Rivera son ‘Jenni Rivera Enterprises, LLC’ y ‘Jenni Rivera Fashion LLC’, siendo una de ellas la que hasta la fecha le debería dinero a Juan.

Juan Rivera es el hermano menor de Jenni Rivera que también se ha dedicado a la música ( Foto: Juan Rivera / Jenni Rivera / Instagram )

¿QUÉ HACÍA JUAN RIVERA EN LA EMPRESA?

En una conferencia de prensa realizada el 10 de enero, Juan Rivera reveló que trabajó por muchos años en ‘Jenni Rivera Enterprises’, donde realizó diversas labores como productor musical para proyectos importantes:

“Mi puesto era plomero, producir música, organizar eventos, poner boutiques, crear disco [...] En el 2013 fui el creador de Jenni Vive, yo fui el que contrató a los artistas, el que contrató los vuelos, el hotel, yo fui el que hizo la promoción y todo lo que se tenía que hacer”.

Según su versión, produjo 19 de 29 canciones que aparecieron en la bioserie de Netflix ‘Mariposa de Barrio’, sin recibir lo que merecía por ello:

“Pagaron mucho dinero, mucho, por los derechos de eso. A mí se me tenía que haber dado un porcentaje de eso, se me dio un par de años, restan 7 años que se deben de pagar. Me acerqué a Jacqie y le dije que para hacer las cosas fáciles, hiciera una suma, que lo pagara todo y le rebajaba el 20 o 30 por ciento”.

¿CUÁNTO GANABA?

Rivera también comentó cuánto fue el salario que recibió durante todo este tiempo, así como cuánto le estarían debiendo hasta la fecha, haciendo hincapié en que la cifra nunca le pareció justa: “Yo nunca he pedido una indemnización, jamás, no son 300 mil dólares. La verdad no sé cuánto es para serte sincero. En el 2013, se me pagaban 682 dólares a la quincena”.

YA NO LE INTERESA EL DINERO

Pese a hacer la denuncia pública, Juan aseguró que no tiene interés en cobrar un peso, en su lugar, prefiere que ese dinero sea donado a un orfanato:

“Sí es una buena feria, si la gente cree que es de feria, no es así… donen el dinero, hay que entregar ese dinero a un orfanato, para que la gente no diga, que no me llegue a mí el cheque, que agarre ese dinero que se me debe a mí de mi trabajo y entréguenlo a un orfanato”.