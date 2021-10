Después de atravesar unos días con fuertes malestares, el youtuber Juan de Dios Pantoja confirmó su contagio de Covid-19 a través de sus redes sociales. Como se recuerda, el mexicano es uno de los participantes del programa “Así se baila”, donde también hace parte su esposa, la influencer Kimberly Loaiza.

Precisamente, fue el pasado miércoles que asistió al set de Telemundo para los ensayos del reality, cuando le realizaron el test que resultó positivo para coronavirus. Por esta razón, tanto él como la madre de sus hijos no pudieron ingresar al estudio y se fueron de regreso a casa.

Tras hacerse pública la noticia, los millones de fanáticos de la joven pareja no pudieron evitar preocuparse y bombardear sus redes sociales; razón por la que Kimberly Loaiza decidió compartir el estado en el que se encuentra su esposo y el resto de su familia.

La pareja de youtubers, Kim Loaiza y Juan de Dios Pantoja, se casó en 2020 (Foto: Telemundo)

¿CUÁL ES EL ESTADO DE JUAN DE DIOS PANTOJA?

Según el material audiovisual compartido por Loaiza, Juan de Dios estaría teniendo problemas para respirar, por lo ha recurrido a la ayuda de lo que parece ser un nebulizador. Si bien no brindó muchos detalles sobre el estado de salud del joven de 25 años, reveló que se encuentra estable:

“Juanito, sí, como saben, tiene Covid. Dentro de lo que cabe, él está muy bien. Está tomando medicamentos, está cuidándose, como si estuviera en cuarentena, por así decirlo”.

Juan de Dios Pantoja siendo aparentemente nebulizado (Foto: Kimberly Loaiza / Instagram)

¿KIMBERLY LOAIZA TIENE COVID-19?

Ante los rumores de un posible contagio masivo, Kimberly aprovechó para dar a conocer que no dio positivo a la prueba de coronavirus: “Yo estoy bien, yo no tengo Covid, gracias a Dios. Tengo gripa y esas cosas, pero no Covid”.

Así mismo, quiso dar las gracias a sus fanáticos con las siguientes palabras: “Quiero agradecerles por todos los mensajes tan bonitos que me han dejado, preocupándose por nosotros, preocupándose por Juan”.

¿CUÁNDO REGRESARÁN AL PROGRAMA?

Debido al tiempo que deben permanecer en cuarentena, la pareja no pudo asistir a la última emisión del programa “Así se baila”, y según informó ‘La lindura mayor’, aún no tienen fecha de retorno: “Desgraciadamente por el COVID no podremos estar en Así se baila [...] no sabemos hasta cuando estaremos, pero esperamos que sea pronto”.

Los youtubers dejaron México para participar en el reality de baile (Foto: Kimberly Loaiza / Instagram)

LOS CIBERNAUTAS SE INDIGNAN

Si bien el diagnóstico se dio a conocer el pasado miércoles, se dice que dos días antes el youtuber empezó a presentar algunos síntomas y era consciente de ello. Esto pudo haber puesto en riesgo a su familia y compañeros del programa, en especial si se tiene en cuenta que continuó con normalidad sus actividades diarias.

“Es increíble que lo primero que hagas al recibir una noticia así sea salir de tu casa” o “No debería preocuparte lo que pasará el domingo con el programa, deberías enfocarte en qué pasará si tus hijos también resultan positivos”, comentaron algunos usuarios.