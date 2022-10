La joven peruana, Sandy Izquierdo, competirá por primera vez en el ‘ Miss Wheelchair World ’ (Miss Mundo Silla de Ruedas). El evento se celebra en el Mes Nacional de Concientización Sobre la Discapacidad en el Empleo y este 16 es el Día Nacional de la Persona con Discapacidad del Perú . Por ello, viajará a México donde concursará con más de 20 países por la corona.

Según Alan Cooper, el organizador acreditado oficialmente para el evento en Perú, lo que se busca es promover el Empoderamiento integral de las mujeres con discapacidad, visibilizar las capacidades, cualidades, habilidades de las personas con discapacidad y proponer un nuevo concepto sobre el término de belleza “La verdadera belleza no tiene estereotipos”.

Sandy Izquierd es ganadora de la primera edición del ‘Miss Wheelchair Perú', que fue realizado el año pasado como un proyecto de inclusión para mujeres con discapacidad física. Se trata de un certamen oficial y acreditado por el ‘Miss Wheelchair World’ (Miss Mundo Silla de Ruedas), realizado por primera vez en el año 2017 en Europa.

Sobre Sandy Izquierdo

La reina del Miss Wheelchair Perú 2021 es educadora con especialidad de Lengua y Literatura, egresada en el 2006 de la Universidad Villareal; cursó una maestría de Evaluación y Calidad Educativa en la Universidad de San Marcos. Trabajó en un colegio de Educación básica en secundaria y en el 2016 pasó al área de coach educacional para docentes. Se casa ese mismo año y se muda a Lurín, donde a los seis meses sufre un accidente automovilístico.

El accidente afectó su medula espinal. Pasaron los años en rehabilitación y también en psicología para poder trabajar en su autonomía y así salir a la sociedad afrontando una nueva realidad. Al año siguiente del accidente, quedó embarazada y tuvo una niña, una nueva etapa en el proceso de adaptación para toda su familia.

“Yo no sabía nada del concurso, pero llegó a mí a través de la persona que me apoyaba para la rehabilitación física en casa, al inicio pensé que se trataban de estereotipos, pero me animo un día antes del cierre de las convocatorias, todo esto con el propósito de dar a conocer mi historia y ayudar o dar un mensaje positivo”, comenta Sandy.

El apoyo incondicional de su familia, esposo y la motivación que le da su hija hicieron que asista al concurso con seguridad y con la consigna de dar un mensaje diferente: “la importancia de la educación de las personas con discapacidad y su inserción laboral, un tema que abordo con frecuencia. Además de hablar sobre la aceptación de la discapacidad y la proyección considerando que es una forma de vivir distinto y no un limitante”.

Ella señala que más adelante su hija “verá todo lo que hice y se sentirá orgullosa y se dará cuenta de que, si para mí no hay obstáculos, para ella tampoco los habrá”, puntualiza la reina que nos representará en extranjero y la que espera contar con todo el apoyo para venir con la corona, pero, sobre todo, con nuevas experiencias.