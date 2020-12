José Alberto Mujica Cordano, conocido popularmente como Pepe Mujica, es un político y expresidente de Uruguay que tuvo su mandato entre el 2010 y el 2015. Con una amplia carrera política, el pasado 20 de octubre tuvo que renunciar a su posición en el Senado de su país, todo por la situación del coronavirus (COVID-19).

“Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía”, escribió el político de 85 años en una carta dirigida al Senado, según DW. “Me ha echado la pandemia”, haciendo alusión a la fatal enfermedad presente en más de 190 países del mundo.

Ahora, vuelve a estar en la boca de todos por una peculiar petición: que sea enterrado junto a su perrita Manuela luego del final de sus días. No es extraño que los dueños de algunas mascotas sientan a estos animales como parte de su familia, e incluso existen otros que los consideran parte de su misma vida.

Este sería el caso de ‘Pepe’ Mujica, quien tuvo una reciente entrevista con CNN en Español donde habló un poco sobre la situación política internacional, haciendo alusión a Venezuela que se encuentra gobernada por Nicolás Maduro, dando la confesión que le gustaría que lo enterraran junto a su mascota favorita.

JOSÉ MUJICA QUIERE SER ENTERRADO JUNTO A SU PERRITA MANUELA

El periodista le consultó sobre su perrita Manuela sin saber que había fallecido (Foto: CNN)

Durante la entrevista, el periodista José Manuel Rodríguez estaba hablando amenamente con el exmandatario hasta que quiso tocarle el tema de su perrita. Le preguntó directamente sobre su mascota preferida, una que siempre aparecía junto a él y que ya tenía un problema en una de sus patas.

“¿Cómo está doña Manuela?” le preguntó el periodista. “Está muerta”, respondió Mujica en un tono informativo, sin mostrar signos de molestia ante la pregunta. “Vivió 22 años, lo que es un récord para un perro. Está enterrada abajo de una secoya”, agregó mencionando el árbol donde dejó los restos de su mascota.

“El día que yo me muera he pedido que me incineren y que las cenizas las pongan ahí, abajo de ese árbol, junto a Manuela. Cuanto más conozco a los humanos, más adoro a los perros”, finalizó el expresidente uruguayo.

Hace un año, ‘Pepe’ Mujica también había dicho algo parecido en otra entrevista cuando mostró el árbol donde había enterrado a Manuela. “Cuando llegue mi último viaje me tienen que prender fuego y me tienen que enterrar acá,” comentó señalando el lugar donde estaba su mascota preferida.

Manuela falleció en el 2018, a los 22 años, una edad que sin duda alguna más de un dueño de mascota podría considerar imposible, pero los enormes cuidados que el mandatario tenía con su perrita fueron suficientes para que pueda quedarse un largo tiempo junto a su dueño.

Manuela acompañaba a Mujica a todas partes (Foto: CNN)

Ella había perdido una parte de su pierna a causa de un accidente con un tractor que el mismo Mujica había manejado, y era conocida en todo el ámbito internacional por acompañar al expresidente de Uruguay a donde sea que vaya.

No hay duda alguna que los amantes de los animales concuerdan con las declaraciones de Mujica, siendo las mascotas seres puros que aman incondicionalmente a sus amos. Manuela seguirá en la mente de todos por sus videos en YouTube y por una cuenta no oficial en Twitter que compartía mensajes de vez en cuando.

Para ser perra la tengo mas clara que muchos humanos. — Manuela Mujica (@manuela3patas) August 13, 2014

