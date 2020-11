Luego de formar parte de exitosas telenovelas como “Destilando amor”, “La Madrastra” y “Señora Acero”, José Luis Reséndez decidió alejarse de la actuación en 2018 y dos años después comenzó productos para bajar de peso y “mejorar la salud”.

Desde el 15 de agosto de 2020, el actor de 42 años empezó a publicar información sobre la marca que promueve. “Desintoxica tu cuerpo de forma natural y mejora tu salud”, escribió en su primer post en Instagram.

“Calma los antojos y baja de peso de manera segura”, se puede leer en otra publicación José Luis Reséndez , quien lidera un equipo dentro de esa red de mercadeo que ofrece productos de origen natural.

Estos son algunos de los productos que José Luis Reséndez ofrece en sus redes sociales (Foto: Instagram/ José Luis Reséndez)

¿POR QUÉ JOSÉ LUIS RESÉNDEZ ABANDONÓ LAS TELENOVELAS?

Reséndez fue parte de al menos veinte proyectos en Televisa y el 2011 migró a Telemundo, donde participó en melodramas como “Flor salvaje”, “Corazón valiente” y “Señora Acero”. En esta última telenovela interpretó a ‘El Teca Martínez’ durante dos temporadas, pero no regresó para el final debido a que no llegó a un acuerdo con los productores.

El actor informó que “no se llegó a un acuerdo económico justo”, además señaló que tuvo que “esperar casi un año para comenzar las grabaciones sin goce de sueldo” y finalmente le notificaron “vía email de que su participación ya no sería requerida”.

Tras la noticia, José Luis Reséndez utilizó sus redes sociales para expresar su malestar y anunciar su retiro de la televisión mexicana como “protesta por defender mis derechos y de todas aquellas personas que están siendo explotadas de la misma forma y se muestran indiferentes o temerosas ante tal injusticia”.

José Luis Reséndez se enfrentó a Telemundo luego de anunciar su separación definitiva de la televisión (Foto: Instagram/ José Luis Reséndez)

“Mis hijas no comen aire, no se alimentan de oportunidades, hay que darles la mejor educación y yo por mis hijas… No me verán en las novelas pero me verán de taquero, de lo que sea, pero de algo sobreviviré”, expresó en su momento.

Durante un live en Instagram realizado meses atrás el también modelo y cantante declaró: “Mucha gente me pregunta que cuándo voy a volver, cuando crea que hay algún buen ofrecimiento, algo que valga la pena, algo que ustedes merezcan porque ustedes merecen mi respeto con un buen trabajo, así de simple”.