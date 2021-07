Por medio de su cuenta de Instagram, la actual pareja de José Eduardo Derbez, Paola Dalay, contó más detalles del inicio de su relación. La modelo compartió con sus más de 93 mil seguidores la historia de su romance con el actor mexicano, quien fue el que la contactó a través de un mensaje directo en la famosa red social.

El responder preguntas para crear una conexión con los seguidores es vital para los influencers y la novia del hijo mayor de Victoria Ruffo lo sabe bien. La joven disfruta esta dinámica, donde el tema de su relación siempre está a flote. Fue así como un usuario le dejó la curiosa pregunta: “Eres fan de JE? Cuéntanos bien cómo empezaron a hablar” y la modelo no dudó en complacer a su comunidad.

Ante la insistencia de sus seguidores, Paola contestó: “Su fan no era, pero sí lo ubicaba, todo empezó porque me contestó una historia y ya de ahí empezamos a hablar”, también añadió: “(Me sentí) súper nerviosa y emocionada porque jamás pensé en conocerlo y menos ser su novia”.

Paola Dalay disfruta publicar fotografías en compañía del actor de 29 años (Foto: Paola Dalay/ Instagram)

Tras responder las tan esperadas preguntas, el público no quedó satisfecho y aprovechó en obtener más información del romance: “¿Ves seguido a José Eduardo?: Sí”, “¿Y José Eduardo?: Trabajando”. La creadora de contenido se caracteriza por publicar fotografías que retratan su talento frente a la cámara, además de instantáneas en compañía del miembro más querido de la dinastía Derbez. En sus más de 400 publicaciones no existen otras personas que no sean ellos.

¿QUIÉN ES PAOLA DALAY?

Nacida en la ciudad de Toluca, Estado de México, la joven de 19 años se desempeña como modelo profesional para diversas marcas y eventos. Su nombre ganó mayor popularidad por su romance con Jose Eduardo, sin embargo es poca la información que se conoce de la influencer y el noviazgo.

¿CUÁNDO COMENZÓ LA RELACIÓN?

Si bien fue en enero de este año que el actor de ’'Renta Congelada’' habló por primera vez de su situación sentimental, las publicaciones en el Instagram de Paola revelarían que los jóvenes podrían haber iniciado su relación muchos meses atrás. Exactamente, fue en marzo del 2020 que Dalay compartió la primera instantánea de la pareja.

¿QUÉ DIJO DERBEZ SOBRE SUS POSIBLES FOTOS ÍNTIMAS?

No es sorpresa que José Eduardo esté rodeado de polémicas respecto a su vida personal, a pesar de ello, el rumor de una posible filtración de sus fotografías íntimas indudablemente lo tomó por sorpresa .

El programa Hoy se contactó con el actor para aclarar el tema, a lo que él declaró: “No sé, ¿qué te digo? Pagaría por ver esas fotos y si sí, que las saquen, me vale. Yo estoy feliz, estoy contento, pues total, ya está de moda”. De esta forma, el hijo de Eugenio Derbez da a entender que desconoce la existencia de dichas imágenes y presta poca atención al tema.