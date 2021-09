Desde pequeño, José Eduardo ha vivido la tensa relación que tienen sus padres Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Él ha sido testigo de cómo los actores se han dicho de todo a través de los medios de comunicación. Sin embargo, el comediante no puede borrar de sus recuerdos el día que los descubrió teniendo relaciones sexuales.

Aunque han pasado más de 25 años desde que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez decidieron poner fin a su relación, para José Eduardo haber escuchado a sus padres teniendo intimidad es algo que nunca va a poder olvidar. Fue en el programa “Miembros al aire”, donde el hijo de los famosos actores contó esta anécdota personal.

LA VEZ QUE JOSÉ EDUARDO DERBEZ DESCUBRIÓ A SUS PADRES TENIENDO RELACIONES SEXUALES

Durante el programa del jueves 19 de agosto de “Miembros al Aire”, José Eduardo, quien es uno de los conductores, admitió que cuando era niño escuchó ruidos extraños y se acercó al cuarto de sus padres, pero cuando se dio cuenta de lo que pasaba, se dio media vuelta y se encerró en su habitación con la televisión a todo volumen.

“Yo escuché. Primero escuché algo raro y dije: ‘Chin qué es?’ Y cuando escuché bien… ¡Ni madr*s! Me metí a mi cuarto y dije: no, no”, contó durante el show.

Mauricio Castillo, quien es otro de los conductores del programa, estalló en risas y le preguntó al actor qué hizo después o si se había espantado al oír a sus padres en la intimidad. Derbez afirmó y le dijo que se retiró inmediatamente: “Sí, dije ¿Pa qué?”.

Sin embargo, uno de los momentos más cómicos de la historia fue cuando Yordi Rosado comenzó a bromear tras escuchar la incómoda experiencia del hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

“José Eduardo decía en su cuarto, ‘¡Fue horrible, fue horrible’”, expresó mientras imitaba el conocido tono de voz de Eugenio Derbez al interpretar a ‘Burro’ de la película Shrek.

Toda esta plática surgió debido a que los participantes del programa estaban relatando situaciones incómodas cuando han querido tener relaciones sexuales con sus parejas y sus hijos están en casa.

¿POR QUÉ JOSÉ EDUARDO YA NO QUIERE AMISTAR A EUGENIO DERBEZ Y VICTORIA RUFFO?

José Eduardo Derbez ha dicho que, con el pasar de los años, ha entendido que no debe interceder para que sus padres se lleven bien.

“Pues es que, ¿para qué?, tampoco me interesa que sean los mejores amigos del alma y su relación ya fue hace 25 años, pues ya pasó”, comentó.

El también actor, ahora, lleva una relación cordial con ambos y parece que, a pesar de las diferencias, eso está dando buenos resultados para su familia.

¿POR QUÉ PARA JOSÉ EDUARDO FUE DIFÍCIL SER UN DERBEZ?

Durante otra emisión del programa “Miembros al aire”, el actor José Eduardo Derbez reveló que ser hijo de Eugenio le afectó. “Muchas puertas se me cerraron; yo pensé que iba a ser un poquito más fácil y, al contrario, se cerraron muchas puertas”.

“Al principio de mi carrera, cuando empecé que era un casting tras otro o ir a tocar puertas, pero ninguna se abre, pues pasa, creo que a todos nos pasa, a los que nos dedicamos a esto, que no se abre ninguna puerta, y sigues dándole y dándole, y nada para ningún lado”, dijo.

Hubo un momento en el que José Eduardo Derbez pensó que la actuación no era para él, pero se abrió la luz. “Un día llegué a mi casa y me tiré a llorar, y dije: ‘Esto no es para mí’. Yo en mi drama recibí una llamada de Televisa para empezar mi telenovela, y desde ahí no he parado, gracias a Dios”, señaló.