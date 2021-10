Los líos entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba no tienen cuándo acabar. Y es que luego de que la conductora televisiva, quien fue ampayada cariñosamente con su bailarín de “Reinas del show”, salió a decir que desde la última semana de septiembre había terminado su relación con su esposo, pero no se iba de la casa porque no tenía a dónde ir, ahora se ha referido a su todavía suegro, al que calificó de “expresidiario”.

Esto luego de la denuncia que le interpuso el padre de su hija por abandono de hogar y por querer quitarle la custodia de la pequeña Mía. “Cambió de ficha, de parecer. Yo entiendo el ego de hombre, pero meterse con mi hija. Él sabe que mi bebé duerme conmigo en mi pecho todas las noches (…). ¿Ahora está haciendo está bajeza solo para castigarla a ella y a mí por ser su madre? ¡Qué bajeza! ¿Qué derecho tiene de cambiar las chapas de la casa? ¿asesorado por quién? ¿por la persona que lo acompaña? ¿un expresidiario?”, señaló.

Debido al revuelo que causaron sus palabras contra el progenitor de su esposo de quien dijo que “lo único que le importa son los bienes materiales”; a continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre Jorge Cuba, el padre del Gato Cuba y todavía suegro de la ex chica reality.

La conductora televisiva no dudó en atacar al padre de su aún esposo de quien dijo es un "expresidiario" (Foto: Melissa Paredes / Instagram)

¿QUIÉN ES JORGE CUBA?

Jorge Cuba es un economista y militante aprista que ocupó varios cargos públicos. Su nombre es conocido en la política nacional, pues acaparó las portadas de los medios de comunicación, pero por un caso de corrupción, luego de haber sido acusado por el Ministerio Público de recibir millones de dólares en sobornos de Odebrecht, empresa brasileña que reconoció haber pagado coimas para ganar licitaciones en el Perú.

CASO ODEBRECHT

Este personaje, quien en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) ocupó el cargo de viceministro de Comunicaciones, fue sindicado por el delito del lavado de activos por presuntamente haber recibido coimas de Odebrecht para favorecerla con la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima.

Según la Fiscalía, la constructora brasileña le realizó tres depósitos mediante una empresa constituida fuera del país, a cambio de apoyo para adjudicarse los dos primeros tramos de la Línea 1 del Metro de Lima.

De esta forma, él y los implicados en el caso habrían recibido 1 millón 385 mil dólares de Odebrecht por el tramo I de la Línea 1 del Metro de Lima. Este monto se suma a los 6 millones 700 mil que el exviceministro habría cobrado por el tramo II.

Jorge Cuba fue detenido tras haber sido acusado de haber recibido coimas por la constructora Odebrechet (Foto: Andina)

DETENCIÓN Y LIBERTAD

Cuando el escándalo de corrupción salió a la luz, el juez Richard Concepción ordenó el 24 de enero de 2017 prisión preventiva de 18 meses contra Cuba, quien estaba radicando en Miami con su pareja, la exvoleibolista Jéssica Tejada.

Debido a que su captura era sumamente importante, se ofreció S/30.000 de recompensa por dar a conocer su paradero. Solamente tuvo que pasar una semana para que llegue a responder a la justicia. Él fue trasladado al penal de Piedras Gordas, mientras que su pareja también fue intervenida por haber prestado su nombre para abrir cuentas offshore con el propósito de recibir los sobornos de las licitaciones.

Más de dos años después y luego de haberse cumplido la prisión preventiva de Jorge Cuba, la Primera Sala de Apelaciones Nacional dispuso su libertad el 6 de noviembre del 2019, la cual se ejecutó el 25 de diciembre de ese mismo año. Aunque nuevamente era libre, debía cumplir una serie de medidas como: presentarse al juzgado cada siete días para informar y justificar sus actividades, registrarse biométricamente, no ausentar de la localidad en la que reside, pagara una caución de S/500.000, entre otros.

Jorge Cuba fue llevado al penal de Piedras Gordas tras la orden de prisión preventiva, pero fue liberado (Foto: Cuba)

VIDA POLÍTICA

Jorge Cuba era uno de los más fieles militantes apristas. En 1986, durante el primer gobierno de Alan García, se convirtió en analista de Presupuesto y Planeamiento del desaparecido Banco Central Hipotecario del Perú.

Entre julio de 1988 y junio de 1991 fue gerente de Supervisión del Instituto de Comercio Exterior, que estaba presidido en aquellos años por Enrique Cornejo, quien en esa época fue acusado de corrupción por el uso de los dólares MUC (dólares subsidiados por el Estado).

En el gobierno de Alberto Fujimori

En el gobierno de Alberto Fujimori, laboró como asesor de la Superintendencia Nacional de Aduanas entre octubre de 1991 y octubre de 1993, gerente de Finanzas de la Superintendencia de Banca y Seguros de 1997 a 1998, y gerente general de Operaciones en Comisión para la Promoción de Exportaciones (Prompex) entre octubre de 1998 y setiembre de 1999.

En el Congreso

Entre febrero de 2000 y junio de 2002, el economista ocupó tres cargos en el Congreso: asesor de la Segunda Vicepresidencia del Congreso cuando Jorge de Castillo asumió el cargo, jefe de la Oficina de Organización, Métodos y Procedimientos, y asesor de la Gerencia General.

En el gobierno de Alejandro Toledo

Durante el gobierno de Alejandro Toledo, Jorge Cuba se convirtió en gerente de Función Gestión Corporativa de Petroperú entre julio de 2002 y enero de 2003. Luego fue gerente de Administración y Finanzas de la empresa aérea estatal TANS Perú S.A. desde marzo de 2003 hasta julio de 2005.

En la gestión de Luis Castañeda

En setiembre de 2005 llega a la gerencia general del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. Según aseguró, fue él quien impulsó la ejecución del Metropolitano.

Segundo gobierno de Alan García

Entre septiembre de 2007 y octubre de 2008 fue gerente de Planeamiento y Presupuesto del organismo público ejecutor Sierra Exportadora y en 2009 asume como viceministro de Comunicaciones.