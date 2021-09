Jordana Brewster es recordada por su papel de Mia Toretto en “Rápidos y Furiosos”. La actriz ha causado revuelo entre sus seguidores, pues en su cuenta de Instagram acaba de confesar que se casará a sus 41 años con Mason Morfil. A propósito de este inesperado anuncio, te contamos quién es el novio de la figura de “Fast And Furious” y otros detalles que quizás no conocías.

El pasado 14 de septiembre Jordana hizo público que su actual pareja la había pedido matrimonio. La noticia tuvo el contexto de una fotografía en la playa, en donde la intérprete de “Secrets and Lies” se luce feliz abrazando a su ahora prometido.

En la instantánea, a penas y se nota el anillo de compromiso que luce la figura de “F9″. En la leyenda de dicha imagen se puede leer otro tierno mensaje que denota el gran amor que ambos se tienen. “JB pronto será JBM”. Pero, ante todo esto, quién es el hombre de 44 años que ha conquistado el corazón de la modelo. Aquí te informamos algunos por menores de la vida del directo ejecutivo en tecnología.

¿QUIÉN ES MASON MORFIT, EL NOVIO DE JORNADA BREWSTER DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS”?

Ante la novedad que Jordana Brewster se casa con Mason Morfit, muchos fanáticos de la actriz de “Rápidos y Furiosos” han empezado a buscar sobre la vida de este empresario. Mason tiene una compañía en la que administra más de 16 millones de dólares en activos. Actualmente es el CEO de la organización, cargo que ocupa desde enero de 2020. Él pertenece a esta compañía desde los 25 años; antes estuvo en el grupo de atención médica de Credit Suisse First Boston.

EL PASADO DE MASON MORFIT EN MICROSOFT

El perfil de Mason es más orientado hacia la tecnología. La compañía en donde él ahora trabaja tiene en sus manos millones de activos, entre ellas las que están dentro del rubro de la tecnología de la información; como Microsoft Corp, Motorola Solutions, Inc, entre otras. Según su perfil de LinkedIn, él ha formado parte de la junta directiva de Microsoft entre marzo de 2014 y noviembre de 2017.

¿CUÁL ES EL PASATIEMPO DE MASON MORFIT?

Si pensamos que Mason Morfit solo tiene tiempo para su puesto en ValueAct Capital, pues nos equivocamos. EL CEO es fanático de la música, y su pasatiempo favorito es tocar la guitarra. Él forma parte de la banda Birdseed. Entre sus principales producciones como músico aficionado tiene un EP en el 2017, el cual se título, ‘Not Out of Time’. El estilo de música que desarrolla es un rock bastante clásico y sencillo.

Pese a que en los últimos días Mason ha estado en boca de todos por culpa de las redes sociales, él prefiere mantener su vida privada en mucha reserva. Su cuenta de Instagram no es pública, y si nos vamos a Twitter vemos que no tiene una participación activa, pues sus apariciones se dan entre el 2017 y 2020. Pero, parece que el amor pudo más y entre sus recientes publicaciones aparecen varios retuits que tienen que ver con la última temporada de “Fas and the Furious” 9.