Antonio Pavón lleva ya muchos meses fuera del Perú. El extorero español regresó a su país natal para comenzar una nueva vida, alejado de los escándalos en los que se había envuelto en tierras incas. El también modelo, ahora vive una vida tranquila, pero no se ha alejado del todo de la televisión. De hecho, ha participado en el programa “Supervivientes 2020”. Tampoco le ha cerrado las puertas al amor, pues desde hace algún tiempo mantiene una relación con la peruana Joi Sánchez.

MÁS INFORMACIÓN: La historia de amor de Antonio Pavón y Joi Sánchez

Cuando Pavón estuvo en el reality “Supervivientes” de España, se lo relacionaba con algunas celebridades del país ibérico. Se rumoreó, por ejemplo, que tenía algo con Ana María Aldón. Sin embargo, poco después se desmintió todo, pues salió a la luz que mantenía una relación con una joven peruana de 29 años de edad. Pero, ¿quién es Joi Sánchez? A continuación, todo lo que sabe de la joven que conquistó el corazón de Antonio Pavón.

¿QUIÉN ES JOI SÁNCHEZ, LA NOVIA DE ANTONIO PAVÓN?

Su nombre verdadero es Josefa Sánchez, pero en redes sociales es conocida como Joi Sánchez. Ella es una joven peruana de 29 años que estudió Psicología en la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). Es natural de Trujillo y trabajó en una clínica de salud y seguridad ocupacional y en un jardín de niños. Además, es promotora del cuidado del cuerpo y la salud. Y, sobre todo, como se puede comprobar en su cuenta de Instagram, le encanta viajar por el mundo.

Antonio Pavón y Joi Sánchez se conocieron en 2016 en Lima y tendrían una relación de dos años (Foto: Joi Sánchez/Instagram)

Antonio Pavón y Joi Sánchez se conocieron en 2016 en Lima y tendrían una relación de dos años. Sin embargo, en un inicio no hicieron público su romance, hasta mucho después de su entrada al reality “Supervivientes”.

LA INFIDELIDAD QUE LOS SEPARÓ

Si bien ahora se muestran muy enamorados, hace unos meses, la pareja se separó luego que Pavón le fuera infiel durante el programa “La casa fuerte 2”, donde mantuvo relaciones sexuales con Samira Salomé, una influencer argentina. Luego que saliera a la luz las imágenes del encuentro, ambos reconocieron que se dejaron llevar por la pasión y pidieron perdón a la novia del banderillero español.

Sin embargo, tras la deslealtad de Pavín, Joi Sánchez decidió perdonarlo y retomar su relación. Desde entonces, la pareja ha estado alejada de los escándalos, incluso se ha llegado a comprometer.

Si bien ahora se muestran muy enamorados, hace unos meses, la pareja se separó luego que Pavón le fuera infiel durante el programa “La casa fuerte 2”, donde mantuvo relaciones sexuales con Samira Salomé, una influencer argentina (Foto: Joi Sánchez/Instagram)

LA PEDIDA DE MANO

En setiembre de 2020, Antonio Pavón se comprometió con Joi Sánchez, durante las celebraciones del cumpleaños número 28 de la joven trujillana. El artista le entregó el anillo de compromiso en alta mar en presencia de amigos y familiares, en Costa del Sol.

“Conocí a Joi hace cuatro años en Lima. Fuimos los mejores amigos bastante tiempo y terminamos siendo muy enamorados. Ella es la mujer de mi vida. Estoy muy feliz y agradecido con Dios”, sostuvo el extorero.

Por su parte, Sánchez, se mostró emocionada en sus rede sociales y no dudó en lucir su anillo en Instagram: “No tengo palabras para expresar lo feliz que estoy. Mis 28, mi mejor regalo de cumpleaños (imagen de un anillo). Gracias Dios por todo lo que me das. Me gustaría compartir este momento con mi mami, pero sé que ella a distancia me da su bendición, mi felicidad es su felicidad”, dijo.

Antonio Pavón se comprometió con Joi Sánchez, durante las celebraciones del cumpleaños número 28 de la joven trujillana. El artista le entregó el anillo de compromiso en alta mar (Foto: Joi Sánchez/Instagram)

FOTOS DE INSTAGRAM DE JOI SÁNCHEZ