“La casa de los famosos″ se ha convertido en uno de los programas más vistos de los últimos tiempos. Y es que la teleaudiencia está muy pendiente de lo que ocurre con los inquilinos quienes ya son muy conocidos, pero hay una persona que a pesar que nunca se le ha visto es muy popular por su voz. Se trata de la ‘Jefa’ quien tiene un papel muy importante en el reality show.

La segunda temporada de “La casa de los famosos″ se vuelve cada vez más emocionante debido a que los inquilinos compiten constantemente por no ser eliminados para así llegar al final del concurso y llevarse el premio mayor.

Como parte de “La casa de los famosos″ han aparecido reconocidos rostros pero actualmente, en su etapa final, solo se encuentran Daniella Navarro, Ivonne Montero, Juan Vidal, Laura Bozzo, Lewis Mendoza, Natalia Alcocer, Salvador Zerboni y Toni Costa.

Pero en “La casa de los famosos″ también se ha hecho muy conocida la voz de la denominada ‘Jefa’ que a pesar que nadie la ha visto, sus decisiones y órdenes deben cumplirse al pie de la letra. ¿Quién es la jefa? ¿Cuál es su nombre real?

¿QUIÉN ES JESSICA ORTÍZ, LA VOZ DE LA ‘JEFA’?

Jessica Ortíz es quien presta su voz para interpretar a la ‘Jefa’ en “La casa de los famosos″, un personaje que si bien nadie ha visto tiene un papel muy importante en el reality show de Telemundo.

Ella tiene como función comunicarse con los inquilinos durante su estancia en la casa que ya se ha vuelto muy popular entre la teleaudiencia. También es la que pone todas las reglas del juego.

Lo que pocos conocen es que Jessica Ortíz nació en México y es una actriz de doblaje y, además, locutora.

Según comentó la propia Jessica Ortíz, en entrevista con ADR Networks en el 2020, ella inició en el mundo de la locución cuando tenía 9 años de edad, pero su vida cambiaría cuando conoció a un director de doblaje. Por aquella época ya tenía 15 años, según refiere (video).

“Dije ‘Yo quiero hacer doblaje’. Y se rió y todo, pero yo me puse las pilas, me metí a estudiar actuación, estudiaba y estudiaba actuación en las tardes porque yo ya estaba como muy metida en esto y poco a poco me fui haciendo actriz de doblaje”, sostuvo.

Si bien ella es una reconocida locutora mexicana, también indicó que el público la conoce por su talento en el mundo del doblaje. Precisamente, una de las series en las que participó con su voz fue “New Girl”.

“Soy Deschanel (la protagonista) y ella es muy parecida a mí y el personaje es muy chistoso y además es una chica que habla muy rápido, entonces también me retaba y me gustan mucho como los personajes que me retan”, aseguró.

¿CÓMO EMPEZÓ SU CARRERA EN EL DOBLAJE?

Jessica Ortíz inició en el mundo del doblaje en 1996. Ella se iniciaría en esta profesión cuando colocaron un estudio de doblaje en la agencia de locución donde ella venía trabajando, según indicó doblaje.fandom.

Fue así como ha participado en varias series y películas y entre los personajes que ha interpretado se encuentran Drew Barrymore, Jessica Alba, Michelle Monaghan y Anna Paquin.

FICHA PERSONAL DE JESSICA ORTIZ

Fecha de nacimiento: 11 de enero

11 de enero Signo: Capricornio

Capricornio Lugar de nacimiento: México D.F.

México D.F. Ocupaciones: Actriz de doblaje, locutora

Actriz de doblaje, locutora Nacionalidad: mexicana

mexicana Inició en el doblaje: 1996

1996 Seguidores en Instagram: 160 k

