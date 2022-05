Daddy Yankee, el máximo exponente del reggaetón, se ha caracterizado por mantener una carrera de más de 20 años libre de escándalos y por tener una vida privada alejada del ojo público, sin embargo, gracias a las redes sociales se ha podido conocer a los integrantes de su familia, como sus hijos y su esposa.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo ayudó Daddy Yankee a Chyno Miranda tras su divorcio de Natasha Araos

Raymond Ayala, nombre real del artista puertorriqueño, se casó a los 17 años con Mireddys González. Producto de esa relación sentimental nacieron sus tres hijos quienes siempre son su más grande apoyo: Yamilette, Jesaaelys y Jeremy.

Jesaaelys Marie es la segunda hija del clan Ayala y actualmente es muy activa en las redes sociales donde tiene millones de seguidores. La joven ha llamado la atención de los usuarios, no solo por ser la hija de Daddy Yankee, sino también por el contenido que realiza. ¿A qué se dedica ella? Aquí te lo contamos.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Daddy Yankee eligió el 6 de enero de 2023 como fecha de su último concierto

Jesaaelys Marie es hija de Daddy Yankee (Foto: Jesaaelys Marie/ Instagram)

¿A QUÉ SE DEDICA JESAAELYS MARIE?

Jesaaelys Marie, la segunda hija de Daddy Yankee, es una joven influencer y tiktoker. Ella se dedica a realizar videos de maquillaje y algunos tips sobre el cuidado de la piel.

La joven de 25 años es muy asidua a las redes sociales, donde se ha captado la atención de todos. Ella cuenta con un canal de YouTube donde suele compartir videos contando detalles sobre su vida y todo lo que hace.

Por ejemplo, en el video ‘50 cosas sobre Jesaaelys’, publicado en 2019, la hija de Daddy Yankee explicó por qué sus seguidores antes no sabían “absolutamente nada” de ella.

“Esto se debe porque mi papá siempre ha sido súper privado, entonces al ellos ser súper privados, pues yo también he sido súper privada con mis cosas y eso lo tengo que dejar o lo he dejado poco a poco. Se me hace un poquito difícil, no les voy a mentir (...) porque ya he estado tan acostumbrada”, les dijo a sus miles de seguidores.

Jesaaelys Marie, reina de Instagram

Jesaaelys se describe como vlogger de belleza, amante del ‘skincare’ y del ‘nail art’ (diseños en las uñas). A través de su cuenta de Instagram, donde tienen más de un millón de seguidores, comparte con frecuencia algunas imágenes y videos sobre estos temas.

Por ejemplo, el 1 de mayo de 2022, Marie publicó un video en el que muestra el proceso para realizar un maquillaje para lucir de noche. Ella aconseja a otras jóvenes como verse bien con trucos para realzar la belleza de cada una.

Sus publicaciones obtienen varias reacciones de sus seguidores, quienes la apoyan y le escriben mensajes con buenos deseos: “Preciosa”, “Me encanta como maquillas”, “Lo haces ver tan fácil”, “La más hermosa”, son sólo algunos de los comentarios que le dejan en su cuenta de Instagram.

Jesaaelys Marie también es una estrella de TikTok

Además de su cuenta de Instagram, Jesaaelys Marie crea contenido para TikTok, donde tiene más de 300 mil seguidores. En su cuenta comparte ‘trends’ de baile, tutoriales de maquillaje, consejos para el cuidado del cabello y reseñas de productos.

Si bien tiene muy buena acogida en su cuenta, algunas veces la influencer ha recibido críticas por los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, esto debido a que usuarios de Internet señalan que “es muy chica”.

La hija de Daddy Yankee no se quedó callada antes los cuestionamientos de algunos usuarios y habló sobre el tema en sus historias de Instagram: “Tienen que dejar a las personas que hagan lo que les dé la gana. Y más si es un trabajo y ustedes no lo están pagando”.