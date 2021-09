La famosa actriz Jennifer Aniston ha conquistado el corazón de galanes como Brad Pitt y Justin Theroux, con quienes estuvo casada en algún momento de su vida. La estrella de “Friends” ha protagonizado una de las rupturas más controversiales de todo Hollywood, lo que ha causado que en el futuro no considere una buena opción hallar a su próxima pareja dentro de la industria del entretenimiento.

Aunque la mayoría de sus colegas ha encontrado al amor de sus vidas dentro del mundo del espectáculo, pues prefieren sentar raíces con alguien que entienda a la perfección cómo es la rutina de alguien que vive con la presión de las cámaras y una agenda apretada; Aniston parece no considerar importante ese gran detalle y, en base a su experiencia, prefiere encontrar a su alma gemela en otras áreas alejadas del espectáculo.

Es por esta razón que no debería sorprendernos que la próxima pareja de la californiana sea un completo desconocido, al menos en ese rubro.

¿POR QUÉ JENNIFER ANISTON PREFIERE A ALGUIEN FUERA DEL MEDIO COMO PAREJA?

La popular ‘Rachel Green’ confesó a People que está segura que una relación con una persona no necesariamente famosa podría resultar exitosa; de hecho, eso es lo que ha estado buscando últimamente: “Absolutamente, por supuesto que creo que podría funcionar, eso es precisamente lo que estoy esperando. No tiene por qué ser alguien que pertenezca a este mundillo. Estaría bien que no lo fuera”.

LOS FANS ESTÁN DECEPCIONADOS

Quienes esperaban cumplir su sueño de ver juntos a Aniston y David Schwimmer han demostrado su antipatía ante estas declaraciones. Y es que los fans de “Friends” albergaban la esperanza de ver a dos de sus personajes favoritos unir sus vidas fuera de las pantallas, lamentablemente eso no está en los planes de la actriz de 52 años.

LA ESPERANZA NACIÓ DE UNOS RUMORES

Los deseos de los seguidores del show no eran tan descabellados. Todo surgió en el evento especial de HBO Max, donde los seis protagonistas de la serie creada por Marta Kauffman y David Crane asistieron. Tras ser emitido el programa se desataron los rumores de un posible romance entre Aniston y Schwimmer, el cual habría surgido a raíz de ese reencuentro; sin embargo, los artistas se encargaron de desmentir las teorías de inmediato.