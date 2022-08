Luego de nueve años regresó “iCarly” a través de las pantallas de Paramount +. La serie está ambientada 10 años después de que la comedia de Nickelodeon emitiera su último episodio; y sigue a Carly y sus amigos veinteañeros mientras navegan por el trabajo, la familia y el romance.

El “iCarly” original funcionó durante seis temporadas entre 2007 y 2012 en Nickelodeon, convirtiéndose en una sensación en su época. El programa fue protagonizado por Miranda Cosgrove como Carly Shay, una adolescente que crea el programa web homónimo en el loft del apartamento de su hermano Spencer (Jerry Trainor) con sus mejores amigos Freddie (Nathan Kress) y Sam (McCurdy).

Si bien el relanzamiento de “iCarly” indiscutiblemente conserva el encanto de la serie original, la ausencia de la actriz Jennette McCurdy con su personaje Sam se siente claramente. A raíz de esto, la estrella detrás del famoso personaje habló sobre por qué no participó en el programa.

Jennette McCurdy, Miranda Cosgrove y Nathan Kress en una escena de "iCarly" (Foto: Nickelodeon)

¿POR QUÉ JENNETTE MCCURDY NO FORMA PARTE DEL REBOOT DE “ICARLY”?

En su libro titulado “I’m Glad My Mom Died” (“Me alegro de que mi mamá murió”, en español), publicado el 9 de agosto de 2022, Jennette McCurdy contó que Miranda Cosgrove se acercó a ella para regresar para el relanzamiento de “iCarly”. Sin embargo, la joven actriz rechazó la oferta.

McCurdy explicó que decidió no volver a “iCarly” porque estaba feliz y en un buen estado mental, y aceptar hacer el programa nuevamente podría haberle afectado personalmente.

“[Dije] ‘Miranda, no voy a hacer el reinicio. No hay nada que puedas decir para convencerme’. Ella me dice que cree que el reinicio podría ser una oportunidad para que todos nosotros en el elenco ‘volvamos a salir’, tal vez obtengamos otras oportunidades”, contó la actriz en sus memorias.

Jennette McCurdy y Miranda Cosgrove fueron las protagonistas de "iCarly" (Foto: Nickelodeon)

“Hay cosas más importantes que el dinero. Y mi salud mental y felicidad caen en esa categoría. Hubo un momento de silencio. Es uno de esos raros momentos en los que siento que no dije demasiado o demasiado poco. Siento que me representé con precisión y no hay nada que cambiaría en la forma en que lo digo. Me siento orgullosa. Terminamos nuestra conversación, prometimos mantenernos en contacto y colgamos”, dijo la joven en otra parte de su libro.

Dada la amarga experiencia de McCurdy con Nickelodeon como joven actriz, su insatisfacción con sus papeles, su abuso a manos del creador del programa, su complicada relación con su difunta madre y sus luchas contra el alcoholismo y los trastornos alimentarios, sin duda hay mucho trauma asociado con el tiempo de la actriz en Hollywood.

Jennette McCurdy y Miranda Cosgrove en una escena de "iCarly" (Foto: Nickelodeon)

Como señala “Screenrant”, el reinicio puede haber sido un buen dinero, pero no hay compensación económica que valga por el estrés psicológico que se le infligió a la estrella, y aceptar el programa podría haber revivido los recuerdos inquietantes.

Cabe señalar también que Cosgrove entendió y respetó la decisión de McCurdy. Su amistad no sufrió un golpe debido a la falta de voluntad de McCurdy para regresar al programa, y se mantienen más unidos que nunca, aunque ya no trabajan juntos.