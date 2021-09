Jackson Avery puede ser uno de los favoritos de “Grey’s Anatomy” y eso lo demuestra lo emotivo que fue su despedida del drama médico, después de más de 11 años. El recuento de su paso por la serie hizo llorar a más de uno, pero eso no quiere decir que se pase por alto algunas inconsistencias en el personaje de ojos hermosos.

Jackson Avery Fox, interpretado por Jesse Williams, es un cirujano ficticio que llegó desde la sexta temporada al Gray Sloan, del que se fue sin dar una explicación clara a sus fanáticos. A su paso, Jackson ha tenido varias parejas y sus relaciones no han terminado para nada bien, además siempre ha salido bien librado de complejas situaciones, apoyado por su poderoso apellido; y además nunca ha podido romper el yugo de su madre. ¿Quieres saber más?

¿CUÁLES SON LAS INCONSISTENCIAS DE JACKSON AVERY?

No todo lo que ha hecho Jackson Avery tiene sentido y los fanáticos se han cuenta de ello. Por eso, el portal La Neta presentó una recopilación que los fanáticos consideraron como inconsistencias en el personaje de “Grey’s Anatomy”.

LA DECLARACIÓN A APRIL EN EL DÍA DE SU BODA

En la temporada 10, Jackson humilla a su cita Stephanie y sorprende a sus amigos y colegas cuando confiesa su amor a April en medio de su boda con Matthew. Si bien es un momento memorable en la serie, bien pudo haberle dicho antes lo que sentía porque Jackson y April trabajan juntos todos los días. Por eso, la declaración de amor tiene poco sentido.

LA AMISTAD CON BEN,¿FUE REAL?

Después de reformar Plastics Posse en honor a Mark Sloan en la temporada 11, Jackson y Ben parecían convertirse en buenos amigos. Jackson tomó a Ben bajo su protección y lo apoyó en sus numerosos cambios de carrera, pero muchos fanáticos se preguntan si alguna vez fueron realmente amigos. Y que cuando Ben dejó el hospital por su nuevo trabajo, apenas se volvieron a hablar.

El HISTORIAL DE TORMENTOSAS CITAS

Durante sus 12 años en Gray Sloan, Jackson eligió a sus parejas románticas, pero no fue el novio perfecto. Hizo todo lo posible para evitar que Lexie conociera a su madre en la temporada 7, en la temporada 10 humilló a Stephanie en la boda de April, con quien tuvo una complicada relación, y desapareció por completo de Maggie en la temporada 15.

LA RELACIÓN CON SU CONTROLADORA MADRE

La relación de Jackson con su madre Catherine también llama la atención de los fanáticos de “Grey’s Anatomy”. A pesar de ser un adulto y un reconocido cirujano, le permite mucho control sobre su vida, pues ella interfiere constantemente en sus asuntos y relaciones, y regularmente se burla de él por elegir convertirse en cirujano plástico, una especialidad que considera inferior a la suya. Lo inconsistente es cómo una persona tan independiente y directa, deje que su madre lo controle.

SU PERSONAJE GIRABA EN TORNO A OTROS

Los fanáticos con ojos de águila han señalado que Jackson Avery no es exactamente un personaje independiente. Todas sus historias dependen de otro personaje principal y, a menudo, se centran en su apellido o en una de sus muchas relaciones. Como individuo, Jackson no agrada mucho al público y es muy fácil pasarlo por alto. Aunque se trata más de un descuido de la escritura que un agujero en la trama del personaje, parece absurdo que este personaje no se haya utilizado en todo su potencial durante su tiempo en el programa.

¿QUIÉN ES JACKSON AVERY DE “GREY’S ANATOMY”?

La serie protagonizada por Ellen Pompeo ha visto ir y venir a una gran cantidad de actores y personajes durante los 18 años que llevan al aire. Aunque la mayor parte de su elenco original ya no existe, hay personajes que dejaron una huella imborrable en la memoria del público. Uno de ellos es Jackson Avery, interpretado por el actor Jesse Williams, quién apareció por primera vez en “Grey’s Anatomy” en la temporada 6.

Según Shonda Rhimes, creadora del programa, se suponía que el personaje solo duraría unos pocos episodios. Sin embargo, gracias a la gran interpretación de Jesse Williams, Jackson se convirtió en un habitual de la serie. Jackson Avery apareció en 249 episodios de “Grey’s Anatomy”, comenzó como residente de cirugía y llegó a dirigir el departamento de Cirugía Plástica. El sitio web “Screenrant” nos muestra 10 detalles ocultos sobre este personaje.

¿QUIÉN ES JESSE WILLIAMS, EL ACTOR QUE HACE DE JACKSON AVERY DE “GREY’S ANATOMY”?

Jesse Wesley Williams es actor, modelo y activista. Nació el 5 de agosto de 1981 en Chicago, Illinois, EE.UU. Estudió en la Universidad de Temple, Estudios Afroamericanos y Artes Fílmicas y Audiovisuales. Dio clases de Estudios Americanos, Estudios sobre África e Inglés en un instituto público de Filadelfia.

Debutó en la serie de televisión “Ley y orden” (2006), es conocido por su papel de Dr. Jackson Avery en la serie “Grey’s Anatomy” y por su trabajo en “The Butler” (2013), “The Cabin in the Woods” (2012), “Brooklyn’s Finest” (2009) y “The Sisterhood of the Traveling Pants 2” (2008). También ha participado en películas y cortometrajes; y además ha prestado su voz por un popular videojuego, señala el portal Sensacine de México.