Itatí Cantoral es una de las actrices más queridas de México pues a lo largo de más de dos décadas de carrera en la televisión ha realizado papeles que se han quedado grabados en la memoria del público, como el de Soraya Montenegro en “María la del Barrio”. Sin embargo, la actriz también se ha tenido que enfrentar a los desplantes de algunas de sus compañeras de trabajo como fue el caso de Angélica Rivera, ex primera dama de México.

Recientemente, la actriz de 46 años reveló que tuvo una fuerte discusión con la popular “Gaviota” cuando ambas trabajaron juntas en un proyecto televisivo años atrás. La pelea fue tan fuerte que casi llegan las manos, recordó Itatí Cantoral.

Según su relato, Angélica Rivera no se quedó callada ante los reclamos por lo que se armó un acalorado enfrentamiento entra ambas actrices. Pero, ¿qué fue lo que ocasionó esta pelea? Aquí te contamos los detalles.

ITATÍ CANTORAL, ANGÉLICA RIVERA Y LA VEZ QUE SE PELEARON A GRITOS DURANTE LA GRABACIÓN DE UNA TELENOVELA

En entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado, Itatí Cantoral reveló que tuvo una fuerte discusión con Angélica Rivera años atrás, en los inicios de su carrera. En aquella ocasión, ambas actrices trabajaron juntas en una telenovela y todo inició porque “La Gaviota” estuvo en desacuerdo con que Itatí fuera maquillada por la misma persona que la arreglaba a ella.

“Supe que supuestamente se la pasaron muy mal y que tenían ‘bronca’ (Angélica y tú), porque según tú hacías un papel y le quitabas un poco el spot a ella, ¿sí es cierto o no?, le preguntó Yordi a Cantoral durante la entrevista.

Ante el cuestionamiento, Itatí recordó el día que tuvo el acalorado enfrentamiento con la actriz: “Fíjate que tuvimos un roce porque una vez me bajó del camper y la maquillista me dijo: ‘Yo nada más la arreglo a ella’. Hija de tu Pink Floyd, dije ‘ahorita sí vas a conocer a la Cantoral’. Le dije de todo, nos peleamos horrible como si fuera de telenovela”, narró.

Itatí Cantoral detalló que Angélica Rivera no se quedó callada y que le contestó de la misma manera. Afortunadamente las actrices no llegaron a los golpes, aunque a ella le hubiera encantado tocar otra base con la ex primera dama.

“Desgraciadamente no (nos mentamos la madre), pero me hubiera encantado. Ella también se prendió, ‘a mí no me digas’, ‘a ti no te van a maquillar’. (Le dije) ‘tú no me estés diciendo que tu estás aquí sólo porque tú eres la esposa del productor’, agregó.

A pesar de la pelea, Cantoral señaló que la relación se reparó y una semana después las cosas se calmaron y dejaron sus diferencias atrás. Incluso, cuando se reencontró con Angélica años después, ya todo “había pasado”.

“Cuando terminamos la novela, al otro día o en la semana nos súper alivianamos. Pasó el tiempo y como cuatro años después me la volví a encontrar y fue muy amable. Había sido un evento que ya había pasado, y pasó”, contó.

En tono humorístico, Itatí añadió que cuando se enteró que Angélica se convertiría en la primera dama de México, pensó que podrían expulsarla del territorio nacional.

“(Cuando la vi casada con Peña), ya dije: ‘Me van a sacar del país’. (Le dije) ‘Siempre te quise, es más, que nunca me maquille tu maquillista. Yo le dije ‘¿para qué me andas maquillando, idiota. Sólo te pusieron para ella”, bromeó la actriz con la situación.