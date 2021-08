Una de las parejas más queridas de todo México es la conformada por los artistas Sergio Mayer e Issabela Camil, quienes se caracterizan por tener un longevo matrimonio, así como por guardar en privado todo lo relacionado a su familia.

Todo se remonta al 2004, cuando el candidato a diputado federal conoce a la actriz por medio de su madre, la modelo neoyorkina Tony Starr, quien lo invita a un evento ecuestre y le propone conocer a su hija:

“Cuando ella (Tony Starr) me vio ahí, llegó, me saludó, y ya que nos conocimos bien me dijo: ‘Tengo una hija que vive en Los Ángeles que te quiero presentar’. Y ahí empezamos a llamarnos, se fueron dando las cosas y te puede decir que no fue fácil cuando empecé a andar con Issabela”, contó Mayer al programa ‘Ventaneando’.

EL INICIO DE SU ROMANCE

En una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, Issabela Camil reveló que su primer encuentro con Sergio no fue de ensueño, pues ella pensó que el artista tenía una personalidad antipática y presumida. Afortunadamente, los ahora esposos volvieron a coincidir en un evento de recaudación de fondos, donde decidieron intercambiar números.

Si bien Camil no le contestó la primera vez, con el tiempo empezaron a enviarse mensajes y fue en un encuentro en el aeropuerto, cuando descubrió que se sentía realmente atraída. A partir de esa fecha tuvieron citas y se dieron cuenta que tenían los mismos planes de vida: “Supe que quería que fuera el padre de mis hijos”.

SU MATRIMONIO E HIJAS

En el 2006 tuvieron a su primera hija Antonia y tres años después se casaron en una pequeña ceremonia llevada a cabo en la Riviera Maya. Al festejo solo asistieron familiares y amigos cercanos de la pareja, quienes fueron testigos de la unión de sus almas frente a los dioses mayas. Finalmente su segunda hija, a la que llamaron Victoria, nació en 2011.

ISSABELA CAMIL Y LUIS MIGUEL

Como se recuerda, las estrellas mantuvieron un romance de más de siete años, durante la década de los 90. Este noviazgo fue retratado en la serie biográfica de ‘El Sol’, donde además se revelaron las intenciones de Luismi de contraer matrimonio con ella. Sin embargo, los rumores del engaño efectuado por el ícono de la música mexicana terminaron por deteriorar la relación.

VIDEO SUGERIDO

Yesenia Álvarez: “Confundir y confrontar”