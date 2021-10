Isabella Castillo y Matías Novoa se casaron en diciembre del 2019 muy enamorados y protagonizaron uno de los romances más populares de la televisión. La actriz cubana y el actor chileno, quienes se conocieron durante las grabaciones de la sexta temporada de “El señor de los cielos”, se prometieron un futuro juntos, sin embargo, eso no puso ser pues anunciaron su separación luego de dos años de matrimonio.

A través de sus redes sociales, Isabella Castillo y Matías Novoa sorprendieron a sus seguidores con el anuncio de su ruptura. Los actores se dedicaron unas palabras llenas de afecto y respeto, a pesar de que ahora tomarán caminos separados.

La noticia de su separación se confirmó el 31 de octubre, cuando la actriz cubana y el actor chileno informaron que decidieron poner fin a su matrimonio. Pese al dolor de la separación, Isabella Castillo y Matías Novoa agradecieron por todo lo que vivieron juntos y demostraron el amor que se siguen teniendo.

Isabella Castillo y Matías Novoa se casaron en diciembre del 2019 (Foto: Isabella Castillo/ Instagram)

¿POR QUÉ ISABELLA CASTILLO Y MATÍAS NOVOA SE SEPARARON?

A través de sus cuentas de Instagram, Isabella Castillo y Matías Novoa confirmaron su separación luego de dos años de matrimonio. La actriz cubana y el actor chileno se casaron en 2019 en una ceremonia religiosa de ensueño, donde prometieron amarse y seguir sus caminos juntos, sin embargo, su historia de amor llegó a su fin.

Aunque muchos no lo crean todavía, la ruptura de Isabella Castillo y Matías Novoa es un hecho y ambos lo confirmaron este domingo 31 de octubre de 2021 en sus redes sociales. Con dos mensajes por separado, cada uno con sus palabras, compartieron este difícil momento.

Isabella inició su mensaje haciendo un balance de su relación y destacó que aunque hubo momento difíciles, el amor siempre estuvo presente: “Hubo de todo mientras duró, momentos maravillosos, otros no tanto, pero por sobre todas las cosas hubo amor y con eso me quedo”, escribió.

“El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo… el amor nunca deja de ser”, continúo la actriz cubana, para después revelar que deja libre a quien fuera su gran amor: “Matías vuela, se feliz”, finalizó.

Castillo acompañó su publicación con varias fotografías de su boda religiosa con el actor chileno, que se realizó en 2019 rodeado de sus amigos y familia, momento que ella misma describió como “uno de los días más felices de su vida”.

Matías Novoa, por su parte, inició su mensaje en Instagram agradeciéndole a Isabella Castillo por todo lo que vivieron juntos y destacando que siempre hubo alegría en su relación. “Te agradezco por todos esos momentos que vivimos llenos de amor, risas, enojo, tristeza, pero sobre todo alegria!!”, escribió.

Luego le agradeció a Isabella Castillo por todo lo que aprendió a su lado y recalcó que el amor siempre estará presente entre los dos. “Me quedare con nuestros momentos llenos de amor que al final es lo que nuestros corazones guarda. Nos vamos por caminos diferentes, pero el amor siempre existirá. Gracias @isabellacastillodv”, finalizó.

Isabella Castillo y Matías Novoa se conocieron en 2018 durante las grabaciones de la sexta temporada de “El Señor de los Cielos”, la exitosa producción de Telemundo. La apasionada relación que vivieron en la ficción se trasladó a la vida real y su romance terminó en una boda en 2019, pero, lamentablemente, su romance llegó a su fin.