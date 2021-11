Isabella Castillo y Matías Novoa se conocieron en 2018, durante las grabaciones de la sexta temporada de “El Señor de los Cielos”. A finales del siguiente año, la pareja se casó en una ceremonia religiosa de ensueño que los puso en las portadas de distintos medios de habla hispana; sin embargo, dos años después su historia de amor llegaría a su fin.

Castillo y Novoa confirmaron su divorcio el pasado 31 de octubre, por medio de sus cuentas de Instagram, donde a pesar del dolor agradecieron el tiempo que estuvieron juntos y demostraron mantener una buena relación.

La iniciativa de acabar con el matrimonio la tuvo Matías Novoa, quien le comunicó a la actriz que deseaba separarse de ella un día cualquiera en el que ambos hacían cambios de decoración en su hogar. En una reciente entrevista con el medio People, la protagonista de “Grachi” reveló todo sobre su separación con el chileno. Entérate de todos los detalles en las siguientes líneas.

Matías Novoa e Isabella Castillo se casaron por religioso en octubre de 2019 (Foto: Instagram/ Isabella Castillo)

AFRONTANDO SU SEPARACIÓN

Cuando Isabella Castillo supo que su entonces esposo quería pedirle el divorcio, la noticia le cayó como un balde de agua fría. Sin duda, no se lo esperaba y fue duro de afrontar, pero en el fondo la cubana sabía que algo mejor vendría en camino: “Pero si fue así, es porque Dios tiene otros planes para los dos”.

El inicio fue complicado y asegura aún estar adaptándose a dejar las viejas costumbres, pero como de todo se aprende, esta experiencia le está dejando importantes lecciones:

“La enseñanza más grande [que me dejó mi matrimonio] es tener bien claro lo que quiero y lo que no quiero en una relación, poder identificarlo. A veces nos dejamos llevar por situaciones que no queremos y eso hace que la relación se lacere. No volvería a omitir ninguna opinión por querer tratar de hacerle bien al matrimonio cuando lo más importante es la comunicación y estar en la misma página los dos”.

¿HUBO UN TERCERO?

Pese a que algunos comentaban la posible existencia de una tercera persona en la relación, Isabella asegura que este tema no le quita el sueño y por su parte no tiene nada que deber.

“Soy de las personas que cree que nadie quita a nadie y estar hablando de terceros es algo que no me corresponde, ni creo que valga la pena”, explicó la actriz, quien además manifestó que en este momento no retomaría su relación si se diera el caso, mas no lo descarta en un futuro.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN QUE TIENEN ACTUALMENTE?

A pesar de tratarse de una noticia sorpresiva para una de las partes, los exesposos quedaron en buenos términos. “Tuvimos la madurez suficiente para que así fuera y de esa manera no arrastrar rencores ni malas energías que no llevan a ninguna parte”, expresó la caribeña.

Los deseos de Castillo para Matías son los mejores, pues espera que este sea muy feliz y encuentre lo que tanto ha estado buscando en esta vida.