Los artistas Gabriel Soto e Irina Baeva son una de las parejas más famosas y controversiales del país azteca, y es que más de una vez han estado en el ojo público por supuestamente iniciar su relación a raíz de una infidelidad, según afirma la ex del actor, Geraldine Bazán. Lo cierto es que a pesar de los malos comentarios, los novios siguen más unidos que nunca.

A finales del 2018, Soto e Irina causaron gran sorpresa en el público al anunciar que empezaban un romance, esto debido a que apenas un año atrás el actor de “Te acuerdas de mí” había terminado su matrimonio de 10 años con la presentadora Geraldine Bazan, la madre de sus dos hijas.

Desde ese momento, Bazan acusó a su ex esposo de haber iniciado su nueva relación cuando aún estaba con ella; por lo que el actor y su novia rusa fueron duramente criticados en televisión. Tras más de dos años juntos, unos duros comentarios hicieron que la actriz de 28 años se pronuncie sobre el tema, ¿quieres saber qué dijo? Sigue leyendo.

ASÍ RESPONDIÓ A LOS HATERS

Si bien Baeva está acostumbrada a leer comentarios negativos que se tejen alrededor de su relación, esta vez no tuvo paciencia y respondió a sus detractores. Todo surgió por la dinámica de preguntas y respuestas que compartió en su perfil de Instagram, donde acumula más de 3 millones de seguidores.

Sus supuestos fans fueron muy duros con la actriz de “El dragón” y en medio de insultos le preguntaron sobre su futura boda con el artista de 46 años: “¿Estás consciente que Geraldine siempre será la esposa ante Dios y tú solo una p@&$ gratis?”. A lo que la Baeva respondió: “Y, por lo que veo, a ti te quita el sueño. Bendiciones”.

Así mismo, otra persona le cuestionó si estaba segura de contraer nupcias con alguien que tiene fama de infiel: “¿No te da miedo que Gabriel te sea infiel como lo hizo contigo?”, y nuevamente la rusa respondió con mucha educación, asegurando que si lo eligió a él como futuro esposo es porque le tiene la suficiente confianza.

“No, no me da miedo. Confió plenamente en él. Para mi cada relación se basa en confianza, y si no la hubiera no le vería sentido seguir”.

IRINA BAEVA Y GABRIEL SOTO SE CASAN

En entrevista con el medio ‘El Universal’, la celebridad adelantó que en su esperado matrimonio se unirán tradiciones de su país natal, Rusia, y la de su novio Gabriel Soto, actor de raíces mexicanas.

“Yo haría una fusión entre lo ruso y lo mexicano porque hay muchas tradiciones y cosas que me gustan de lo que se hace en Rusia y al mismo tiempo me gusta cómo se hacen las bodas en México. Mi hermanita Michelle Renaud siempre me llama rusa-mexicana y yo creo que sería una boda rusa y mexicana, eso sería lo adecuado para mí y también lo ‘padre’ es que Gabriel también lo ve como algo muy bonito porque ya está estudiando ruso”, comentó feliz”, explicó Baeva para ‘El Universal’.

Por su parte, Gabriel Soto confesó para el mismo medio que aún no tiene una fecha definida para su boda y que prefiere esperar que los vuelos se normalicen para que la familia de Irina sea parte de su matrimonio.

“Estamos viendo cómo se desarrolla el tiempo de la pandemia, sobre todo el tiempo de los viajes para hacerlo bien, para que venga la familia de Irina de Rusia. Ahora que termina la telenovela (‘Te acuerdas de mí’) vamos a irnos una semana de viaje y luego empezaremos a concentrarnos un poco en eso”, comentó Soto para el medio mexicano.

“No corremos prisa, tiempo hay mucho, así que vamos a hacer las cosas bien y con calma”, añadió el actor de la telenovela “Te acuerdas de mí”.