Hoy, las empresas necesitan cada vez más de una mayor diversidad de pensamiento, aportes cualitativos y experiencias de cada colaborador, mujer u hombre, para promover soluciones efectivas y eficientes que les permita ser sustentable en su negocio o industria. Sin embargo, por el momento, no todos los sectores empresariales han canalizado estrategias de inclusión y diversidad.

En el caso del campo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), casi siempre se ha generado una mayor demanda de profesionales liderada por hombres, situación que impone una barrera para la participación femenina y cimienta más las brechas de desigualdad a nivel laboral y profesional.

“En los últimos años se han hecho tangibles diferentes iniciativas públicas y privadas que promueven más oportunidades y alimentan el interés de las mujeres por las carreras tecnológicas. Estas proyectan un escenario positivo para el desarrollo profesional, pero no es suficiente para lograr cubrir las brechas sociales, educativas, personales y familiares que aún existen en nuestro país”, destaca Karola Alvarado Mora, IT Talent Leader de Experis Perú, marca especializada en IT de ManpowerGroup.

Cifras de alerta:

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, solo el 10% de las mujeres en el mundo eligen estudiar una carrera en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). En el Perú representan apenas el 29%. Asimismo, según la SUNEDU, solo el 25% de estudiantes de las carreras de ingeniería son mujeres, y de este porcentaje, menos del 5% opta por Ingeniería Mecánica, Electrónica, Civil o Minas.

La OIT también reporta que las mujeres representan apenas el 20% de los profesionales de TI a nivel mundial y en el Perú, este porcentaje alcanza solamente el 16%. Para cambiar esta realidad, la especialista de Experis Perú agrega que los esfuerzos deben concentrarse en promover el interés desde la infancia por las carreras tecnológicas e incluir cursos especializados y el desarrollo de habilidades digitales en la currícula escolar.

“Más allá de los cursos técnicos que hoy existen en el mercado – como los relacionados a la programación para niñas y niños – considero más valioso desarrollar en esta etapa el interés por la investigación, creatividad e innovación que, desde mi experiencia, son pilares clave para la posterior formación en una especialidad STEM”, añade Karola Alvarado Mora, IT Talent Leader de Experis Perú.

Superar barreras:

En el marco del Día Internacional de las Niñas en las TIC (que se celebra cada 22 de abril), es imprescindible la incorporación de las niñas y mujeres en estas áreas para reducir la brecha entre hombres y mujeres y contribuir al empoderamiento y a la igualdad de género. De acuerdo con Alvarado, para canalizar este propósito será fundamental superar tres principales barreras:

Falta de modelos femeninos, ya que actualmente los líderes destacados en la industria TI o TIC son hombres. Por ello, es necesario que se promocionen historias de éxito de mujeres en este campo para inspirar a la próxima generación de profesionales mujeres. Sesgo de género en la educación, considerando que a veces se asume que las mujeres tienen menos habilidades para las áreas STEM, percepción que subestima la capacidad de las niñas y mujeres. Falta de acceso a la tecnología y conectividad, en regiones o ciudades donde las niñas o mujeres no pueden conectarse a internet y limitan sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo educativo y profesional.

Finalmente, la vocera de Experis Perú resaltó algunas prácticas ejemplares como el Programa “Niñas Digitales Perú”, promovido por la PCM, con el fin de impulsar la participación de más mujeres en tecnología y carreras STEAM, (relacionadas a la ciencia, la tecnología, arte, ingeniería y matemáticas) a nivel nacional. El programa de talleres digitales se desarrolla en el marco de las acciones del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, y comprende la capacitación gratuita en programación a niñas de entre 6 a 12 años.