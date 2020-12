Actualmente, la ex presentadora de televisión Sofía Franco está en boca de todos y no por buenas razones. El pasado domingo 13 de diciembre sus fanáticos quedaron consternados al enterarse que había sido detenida luego de protagonizar un accidente de tránsito en La Molina, donde también casi atropella a algunos civiles en la calle.

Por si fuera poco, se conoció oficialmente que la también modelo había estado conduciendo en estado de ebriedad, ya que el dosaje etílico que le realizaron a Franco arrojó 1,8 gr/lt, superando tres veces lo permitido en caso algún conductor de un vehículo quiera tomar alguna bebida alcohólica sin excederse.

Como resultado, fue trasladada a la comisaría de La Molina donde tuvo que pagar una multa equivalente a una UIT, es decir S/4,300. Además, se le suspendió su licencia por 3 años por conducir bajos los efectos de alcohol, luego que estrellara el vehículo que manejaba contra un auto y una moto que realizaba delivery.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que la ex-conductora de televisión Sofía Franco protagoniza un escándalo en público. Si bien la mayoría la conoce por su trabajo en la televisión, lo cierto es que a lo largo de su carrera también ha hecho eco por otros escándalos junto a otros personajes públicos del espectáculo.

LOS ESCÁNDALOS QUE HA PROTAGONIZADO SOFÍA FRANCO

Su escandalosa salida de Latina

Una de los primeros problemas que protagonizó Sofía Franco fue cuando trabajaba en la sección de espectáculos de Latina y tuvo que pedir licencia de maternidad por el nacimiento de su hijo. Cuando salía de esa licencia, según contó en una entrevista con Beto Ortiz, Latina le ofreció llevar solo un programa y ganar lo mismo.

“Me querían convencer con el tema de que ‘vas a seguir ganando lo mismo pero te quedas con un programa’ y yo dije: ‘no’. Me puse engreída y dije: ‘yo quiero mis dos espacios de regreso por favor’. Estaba llorando en todas las esquinas y no me hicieron caso”, declaró Sofía Franco sobre su salida de Latina.

Si bien algunos rumores indicaban que fue Beto Ortiz quien propuso a Karen Schwarz para que reemplazara a Franco, el periodista confirmó que él no la había ayudado con esa intención. Para Beto, ella solo estaba comenzando en la televisión y quería hacer una recomendación a modo de “patadita”, pero todo se salió de control.

El fin de su amistad con Peluchín

Muchos fans de Sofía Franco también la recuerdan por su paso en la televisión junto a Rodrigo Gonzáles, el popular ‘Peluchín’, en el programa “Al Aire”. Ellos tuvieron un enorme problema hace algunos años que fulminó su amistad, haciendo declaraciones uno contra el otro en sus respectivos programas en vivo.

Mientras por su parte ‘Peluchín’ comentaba que Franco era una hipócrita por ser de una manera diferente en el ámbito privado a su personaje en la televisión y porque permitió que muchos se burlaran de su familia. Ella solo pidió respeto para su persona y que no era dueña de ningún programa de televisión, solo tenía contratos con América y Pro TV.

Su pelea con Silvia Cornejo

Algo que también sucedió durante su programa “Al Aire”. Las conductoras discutieron durante una transmisión en vivo en el espacio de América Televisión y se fueron hasta las manos cuando pasaron al corte comercial. Al parecer, la ex Miss Perú le pidió una opinión a Sofía sobre Karen Schwarz y Ezio Oliva, algo que no respondió.

Ambas intercambiaron algunas palabras durante el bloque que estaban compartiendo, con cada declaración más hostil que la anterior. Al final, no se vio en pantalla lo que sucedió después, pero la producción confirmó que Sofía Franco y Silvia Cornejo se habían agarrado a golpes durante el espacio publicitario.

Su pelea con Carlos Cacho

Con Carlos Cacho, la relación entre ambos fue un poco complicado desde siempre, pero todo explotó cuando el maquillador confesó en una entrevista que no toma en cuenta a Sofía Franco como conductora de espectáculos, aunque no especificó exactamente por qué no la consideraba una presentadora.

Por su parte, Sofía Franco también lo desconoció como un conductor de televisión, ya que su principal trabajo es el ser maquillador. Al final, ambos resolvieron sus diferencias, pero este es un capítulo que los fans nunca olvidarán de la ex-presentadora de televisión.

Sofía Franco se accidenta en carro en estado de ebriedad

El último escándalo que protagonizó Sofía Franco es el accidente automovilístico ya antes mencionado. Ella fue liberada de la comisaría de Santa Felicia, en La Molina el lunes 14 de diciembre, luego de haber pagado su multa y haberle sido suspendida su licencia de conducir por 3 años luego de dar positivo en el dosaje etílico.

A su salida de la dependencia policial, la aún esposa de Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina, evitó brindar declaraciones a la prensa y rápidamente subió a una camioneta que la esperaba en el frontis para retirarse rápidamente del lugar.

