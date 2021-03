Luz Elena González es una modelo que logró convertirse en una estrella de telenovelas, lo que la ha hecho más conocida entre los medios en su país. Sus interpretaciones más conocidas son las que tuvo en “Hasta que el dinero nos separe”, “Libre para amarte” y “La escuelita VIP”. También es una exitosa presentadora, trabajó para “Siempre en domingo”.

Luz Elena dio inicio a su carrera al entrar al certamen de Nuestra Belleza Jalisco, en el cual ganó y pasó directamente al certamen del País; Nuestra Belleza México 1994, donde quedó de 3er lugar. En 1997 trabajó al lado de Jorge Ortiz de Pinedo el programa nocturno de variedades “Al ritmo de la noche” lo cual le dio la oportunidad de llegar a la pantalla chica.

Su primera oportunidad como actriz llegó en 1998, cuando Pedro Damián la invita a integrarse al elenco de la telenovela “Preciosa” en 1998, al lado de Irán Castillo y Mauricio Islas. Esta novela fue la que le ayudó a entrar en el mundo de la actuación y la que marcó su camino hacia otros proyectos al pasar los años.

Luz Elena siempre ha sido una figura de la actuación muy abierta y querida con quienes la siguen. Al pasar los años ha dado a saber por las cosas por las que ha tenido que pasar y su enferma de larvas no fue la excepción. Sigue leyendo y entérate de como se infectó y que fue lo que hizo con su pesadilla más molesta.

LUZ ELENA GONZÁLEZ Y LA VEZ QUE UNA LARVA LE SALIO DE MEJILLA

Luz Elena Gonzalez (Foto: Instagram)

La actriz Luz Elena González contó su terrible experiencia de su infección de larvas por haber ingerido pescado crudo, la cual fue bastante traumática y por eso no había querido hacerla saber al público. En una entrevista para Tv Notas detalló su experiencia.

Al inicio la actriz dio a conocer que ella se cuida mucho su alimentación y que para ella el ejercicio es uno de sus mayores gustos de manera que eso la ayuda a mantenerse en forma.

“Mira, soy muy cuidadosa de lo que como, me gusta hacer ejercicio y me alimento bien, de manera proporcionada. No te he de negar que me gusta mucho el pan, pero trato de medirme, y como mucho de todo lo que sea sano: verdura, fruta, carnes y pescado, pero eso sí, con mucha precaución, eso es importantísimo”.

Luz Elena González. (Foto: Instagram)

Hizo énfasis en las precauciones necesarias que deben tomarse con los alimentos porque es de suma importancia que estos estén siempre bien desinfectados y listos para el consumo humano.

“...todos los los alimentos deben estar bien desinfectados y cocidos, sobre todo hay que tener mucho cuidado con las carnes. Desafortunadamente, la última vez que comí pescado crudo tuve larvas migrans, unos gusanitos que te van caminando por la piel, y pasó un buen tiempo antes de que los médicos lograran dar con lo que tenía”.

Contó que padecer de larvas le hizo tener varios síntomas con los que no se sentía cómoda, asegura que los síntomas los comenzó a tener aproximadamente unos tres días después de haber ingerido el pescado.

Luz Elena Gonzalez (Foto: Instagram)

“Fueron diversos síntomas, como hinchazón en la piel y dolor de cabeza, me sentía medio extraña; fue como a los tres días de haberlo consumido que empecé con esto”.

Al inicio los doctores no sabían de lo que realmente padecía Luz Elena ya que en los exámenes de rutina salían dentro de los niveles normales y comenzaron a asociar sus síntomas con estrés.

“...me tuvieron que realizar muchos exámenes de sangre, pero nada salía. Varios médicos me dijeron que posiblemente mis síntomas se debían a que estaba muy nerviosa o cargaba con mucho estrés. Afortunadamente, llegué con un buen doctor, un infectólogo, que me hizo nuevos estudios y por fin se supo qué tenía en mi organismo. Me dijo que tenía larvas migrans por haber comido pescado crudo y me alarmé terrible, yo sólo decía: ‘Dios mío, quítame esto, por favor’”.

Luz Elena González (Foto: instagram)

Su medico le indicó que tendría más inflamaciones en su cuerpo y que con el medicamento se harían más notorias, le recomendó seguidamente que no buscara más información en internet al respecto a lo que ella no hizo caso.

“...yo de curiosa busqué y vi cómo se multiplican, invaden y perforan órganos, pero lo que más me aterró fue que la larva se va hacia los ojos y se los come. Yo le pedí al médico que me diera de todo y tomé el medicamento religiosamente para que no me pasara nada parecido y lograra matarlos, pero pasé una experiencia muy fea”.

Seguidamente, la actriz contó como fue su reacción al ver la larva salir de su mejilla: “Yo seguía trabajando y, uno de los días de grabación, me encontraba en el área de maquillaje cuando de repente vi mi mejilla con inflamación y, aunque las chicas me estaban ayudando a disimularlo, ya no se podía tapar lo que me pasaba. De pronto, vi una larva caminando por el cachete y empecé a hiperventilar, me puse muy mal, fue una asquerosa impresión, y me desmayé”.