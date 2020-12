Ha pasado más de una década desde que Allisson Lozz decidió retirarse del mundo de la actuación, y aunque muchos guardan la esperanza de volver a verla nuevamente en algún proyecto televisivo, la quien fue protagonista de “Al diablo con los guapos” echó por tierra las ilusiones de la audiencia.

Y es que la ex-actriz aseguró que jamás volverá al mundo del entretenimiento. De acuerdo con una publicación de People en español, la joven de 28 años comentó que había decidido seguir la tradición de su familia y ser Testigo de Jehová, ahí el motivo de su alejamiento de la pantalla chica y de los melodramas.

Además, recientemente también confesó a través de sus redes sociales que la aparente riqueza que ganaba en la televisión no era más que una ilusión, ya que era poco lo que le pagan por el trabajo que realizaba e incluso aseguró que se necesita hacer un trabajo externo para poder salir adelante.

En sus redes también impactó a sus fanáticos al compartir algunos videos junto a sus hijas, cantando a vivo pulmón algunas canciones populares que le gustan a todas y se la saben prácticamente de memoria. Los comentarios positivos de sus seguidores no tardaron en llegar, haciendo viral la publicación de la actriz.

ALLISSON LOZZ Y SUS HIJAS SORPRENDEN A TODOS CANTANDO

Tal como informa Las Estrellas, Allisson Lozz habría mostrado en Instagram un pequeño video cantando junto a sus hijas en un auto en pleno camino. La luz de la calle no ayuda mucho en ver exactamente lo que pasa entre ellas, pero parecen disfrutar el viaje mientras llegan a su destino.

Lo único que se escucha claramente es como ellas están escuchando la radio del auto cantando la canción “Me soltaste” de Jesse & Joy. Precisamente hablando, el video fue titulado “Cantando con las hijas” por la misma Lozz y minutos después dejó ver otro video de ellas cantando “Tu falta de querer”, de la cantante Mon Laferte.

Por la descripción que puso encima del video, este se grabó el miércoles 9 de diciembre del 2020, mismo día que ella había mencionado previamente en sus redes sociales que utilizaba para salir con su esposo en un viaje familiar: todos los miércoles salen a comer y a divertirse con sus hijas.

Allisson Lozz cantando junto a sus hijas (Foto: Instagram)

Todo indica que sería Eliu Gutierrez quien estaba manejando mientras Lozz se divertía cantando con sus hijas London y Sidney, quienes nacieron en el 2012 y 2015 respectivamente. Actualmente, la ex-actriz de televisión trabaja como directora de una reconocida marca de cosméticos y hace poco recibió como premio una lujosa camioneta 2021.

Lastimosamente, no todo ha sido felicidad para ella. A sus 28 años, Allisson Lozz podría perder la vista en los próximos dos años, todo por una condición genética en sus ojos que la hace perder la visión cada día más. Para su infortunio, tampoco puede someterse a ninguna cirujía:

Para Allisson Lozz, sus hijas lo son todo (Foto: Instagram)

“Yo estaba feliz porque ya me iba a hacer mi cirugía láser [...] Pero me dijeron: ‘No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado, entonces no eres candidata a cirugía’. Casi muero, es lo que esperé desde que tengo uso de razón. Uso lentes desde que estaba en segundo de primaria, entonces yo quería operarme, era lo que más deseaba”, admitió.

Por ahora, los fans esperan que su actriz favorita encuentre fuerzas en sus hijas que, tal como se muestra en el video cantando, son la luz de su vida. Es posible que en unos años los doctores cambien su diagnóstico o quede ciega para siempre, pero ella por ahora confía en que la tecnología avance para poder recuperarse.

Allisson Lozz junto a su familia (Foto: Instagram)

