James Rodríguez destaca en el Bayern Munich y, al parecer, esto no ha pasado desapercibido para la modelo rusa Helga Lovekaty. Tras la separación del colombiano y Daniela Ospina, el nombre de la rusa ha sonado como uno de los principales motivos de la ruptura.

En redes sociales varios usuarios escribieron comentarios insultantes hacia la joven modelo cuando ella escribió un polémico mensaje. "No trates de doblar la cuchara. Eso es imposible. En lugar de eso, solo intenta darte cuenta de la verdad… No hay cuchara. Entonces, verás que no es la cuchara lo que se dobla, sino solo tú", suscribió en aquel entonces.

Ahora, Helga Lovekaty ha reaparecido nada más y nada menos que comentando diferentes publicaciones del mediocampista. "Buen disparo", "Corre y juega como un dios" y "Vamos Campeón" son algunos de los escritos que dejó la rusa en las fotos de Instagram de James Rodríguez.

La modelo rusa ha comentado varias publicaciones del colombiano. La modelo rusa ha comentado varias publicaciones del colombiano. Instagram

¿Por qué tanto interés de Helga Lovekaty? ¿Por qué tanto interés de Helga Lovekaty? Instagram

Helga Lovekaty ha sido sindicada como una de las principales razones de la separación de la pareja de James. Helga Lovekaty ha sido sindicada como una de las principales razones de la separación de la pareja de James. Instagram

Pero ¿quién es Helga Lovekaty? Aquí una fotografía de la modelo rusa.