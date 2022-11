La pandemia fue una etapa de adaptación radical para muchas organizaciones. Hoy se demandan estructuras más planas, horarios flexibles, información compartida para los equipos, empoderamiento e inspiración. Estamos en un mercado más competitivo, en donde cada profesional requiere crearse oportunidades para escalar. Estos nuevos formatos de trabajo generan un gran desafío a las empresas en cuanto a la retención de talentos, como para los profesionales que buscan oportunidades de crecimiento.

“Durante de nuestro Conference of Professional Growth (CPG), evento que organizamos para 100 profesionales de LATAM. Explicamos que el principal factor por el cual las empresas quedan estancadas, es la falta de innovación. Encuestamos a 232 ejecutivos y descubrimos que 32% de ellos reconocen que en sus empresas necesitan innovar, mientras que el 17% reconocen que no están innovando”, menciona Fabio Mory, Founder de New Agile Academy, academia online en Métodos Ágiles.

Para lograr que las empresas den el gran salto a la innovación, necesitan ser más efectivas en sus procesos de adaptación a los actuales estilos de trabajo. Durante el CPG, se encuestó en línea a sus asistentes, quienes reconocieron que el principal factor que afecta la productividad de sus empresas es la mala comunicación (42%), seguido de la falta de liderazgo (32%); “no es de extrañar que el trabajo hibrido esté generando estos colaterales en LATAM, después de todo, antes de la pandemia ya existían deficiencias en los modelos de negocios de muchas empresas.”

El 32% de ejecutivos creen que se necesita innovación.

Es evidente que la mala comunicación y falta de liderazgo, genere reprocesos, sobre costos y pérdida de productividad. En ese sentido, muchos profesionales tienen la oportunidad de generarse espacios como lideres innovadores, aprovechando frameworks como Kanban. Tienen la oportunidad de, mejorar la gestión de los flujos de trabajo, aumentar la velocidad de entrega, reducir las dependencias. Logrando mejorar la capacidad de gestión, empoderar a los equipos y fomentar su toma de decisiones.

Por otro lado, en una segunda encuesta del Conference of Professional Growth (CPG) detectó que el principal obstáculo para establecer una cultura centrada en objetivos es la poca claridad de estos (64%).

Los OKR permiten establecer objetivos de crecimiento, de forma articulada, permitiendo que el C-level (Alta Dirección) establezca un norte correctamente comunicado a todos los equipos. Evitando que los equipos directivos vayan en un rumbo, mientras que los equipos operativos vayan en otro. Los OKR promueven una cultura orientada a resultados, incrementa la rentabilidad y genera rutas claras para los involucrados.

Mejorar la innovación de una empresa, está a la vuelta de la esquina. Una primera etapa debe enfocarse en generar una cultura de objetivos y fomentar procesos efectivos. Hay oportunidades profesionales en todo sentido gracias OKR y Kanban.

“Nuestro evento, permitió visualizar una segunda etapa, que estaría enfocada a superar el miedo a la innovación, 42% de los encuestados reconocen que este es el principal motivo por el que las empresas no innovan. Es muy probable que, esto sea porque la mayoría de proyectos fracasan al tener alcances y objetivos mal definidos bajo marcos tradicionales de trabajo (45% de los encuestados). Esta más claro que, frameworks como Design Thinking y roles como Product Owner sumarían mucho a mejorar estos resultados, tema que abordaremos en otro artículo.”

El Conference of Professional Growth, fue un excelente espacio de aprendizaje y co-creación que se generó con 100 profesionales de LATAM. Deja como principal conclusión que, los cambios en el mercado, si bien generarán riesgos éste 2023, también serán un excelente espacio para crearse oportunidades con el uso de frameworks agiles como los ya mencionados.