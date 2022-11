Más del 25% al 30% de las vacantes disponibles en las empresas solicitan un nivel de inglés de intermedio a alto, ya que resulta ser demasiado útil al momento de comunicarse con los colaboradores, sobre todo para desarrollar y comprender manuales o procesos indispensables para el correcto funcionamiento de la compañía.

“Son muchas empresas que requieren contar con colaboradores bilingües, esto no solo ayudará a mejorar procesos o la comunicación, también amplía panoramas y permite la creación de mejores soluciones a problemáticas actuales, ya que el estar inmerso en contextos multiculturales y tener acceso a más información, permite que el trabajador pueda innovar de una manera más sencilla y orgánica”, explica Carlos Aravena, CEO de Políglota.

De acuerdo al estudio “Taking Global Opportunities, communication and languages for Companies” realizado por Políglota, existen diferentes industrias que están buscando capacitar a sus colaboradores en idiomas: “debido a su importancia en los negocios trasnacionales, el no tener profesionales capacitados puede generar una gran problemática para cerrar los negocios o conocer diversos procesos dentro de la compañía”, especifica el ejecutivo.

La detallada muestra reveló que dentro del universo de Políglota, el porcentaje de empresas que solicitan cursos de idiomas son mayormente de trasnacionales. Del total, el 48.9% se dedican al giro comercial y el 51.1% al de servicios.

En esa línea Políglota, la startup latinoamericana de aprendizaje de idiomas, comparte cuáles son las industrias clave que solicitan capacitaciones en idiomas y que comienzan con niveles de inglés más bajos.

Software y el desarrollo de tecnologías. Cada vez más son las empresas del rubro tecnológico que buscan colaboradores bilingües para el manejo de diversas herramientas en el idioma inglés y para escalar de manera rápida los procesos de negocios con empresas trasnacionales. Servicios financieros. La comunicación global y multilingüe se ha convertido en un objetivo prioritario en el mundo de las finanzas, y sus profesionales necesitan romper las barreras de idiomas para lograr mejores resultados. Construcción. Esta industria se encuentra en constante expansión. En ese escenario, los idiomas permiten a los empleados de este sector acceder a mejores sueldos o mejores condiciones laborales. Minería. Este sector y el de hidrocarburos son los sectores que más demandan de profesionales bilingües, quienes deben manejar un vocabulario con terminología de este sector. Silvicultura. Este sector contribuye al equilibrio ecológico, y se encarga de la adecuada planificación y cultivo para la regeneración natural de los recursos. En este campo, los profesionales deben dominar idiomas para poder lograr una comunicación más fluida con las comunidades.

Para Aravena, el no tener colaboradores bilingües en este tipo de industrias puede generar más costos debido a la contratación de servicios de traducción y la dinámica de negociación o reuniones no se llevarán a cabo de forma tan dinámica y fluida debido a problemas de comprensión.

Frente a esta problemática, con el propósito de conectar a más profesionales de diferentes partes del mundo, Políglota ha establecido un método social en el que los estudiantes pueden aprender a través de clases en vivo con personas de otros países, permitiéndoles desarrollar sus habilidades comunicativas; a través de situaciones reales, y conocer otras culturas.