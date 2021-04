La industria del espectáculo y entretenimiento es una de las más afectadas por la pandemia del COVID-19. Varios actores perdieron su trabajo o han tenido que parar sus actividades, como es el caso de Ignacio López Tarso, el veterano actor mexicano.

A sus 96 años, Ignacio López Tarso tiene una larga trayectoria en la que se ha desarrollado en cine, teatro y televisión. Es considerado uno de los intérpretes más importantes de la escena teatral del siglo XX y una de las últimas figuras vivas de la Época de Oro del cine de México.

López Tarso cuenta con más de 100 obras de teatro, 50 películas y diversas participaciones televisivas, entre telenovelas y series, en más de 65 años de carrera artística. Aunque el actor es una personalidad importante del entretenimiento mexicano, no ha recibido propuestas de trabajo en los últimos años.

Ignacio López Tarso tiene una trayectoria artística de más de 65 años (Foto: Getty Images)

IGNACIO LÓPEZ TARSO, EL MÍTICO ACTOR MEXICANO QUE SIENTE QUE YA HA SIDO OLVIDADO POR EL CINE Y LA TV

Al igual que muchos actores, Ignacio López Tarso también ha resentido la pandemia del COVID-19, pues no solo tuvo que interrumpir su trabajo en el teatro, sino que tampoco ha recibido otras ofertas laborales en cine o televisión.

En entrevista para el programa “De primera mano”, López Tarso declaró que México no puede seguir “con el temor de perder más empleos, de fracasar los pequeños comercios. Han sido millones los que han tenido que cerrar, hay millones de personas sin trabajo”.

El veterano actor también contó cómo es su situación laboral debido al COVID-19: “No ha habido ningún llamado para televisión ni para cine. Estoy esperando para abrir el teatro San Jerónimo de nuevo”.

Ante la pregunta de si por la pandemia se siente desaprovechado, López Tarso respondió: “No, los productores llaman cuando te necesitan. Si no me necesitan, ya he pasado muchos años de no hacer cine, de no hacer televisión. No me llaman, no me necesitan”.

López Tarso cuenta con más de 100 obras de teatro, 50 películas y diversas participaciones televisivas, entre telenovelas y series. (Foto: Getty Images)

Durante la entrevista, el actor de 56 años también contó cómo recibió la vacuna para prevenir el contagio de la COVID-19 el pasado 30 de marzo.

“Mi nieta hizo todo esto (proceso de vacunación domiciliaria) cuando fue a vacunarse con su mamá. Entonces estuvieron aquí, platicaron, se tomaron unas fotos conmigo; vinieron 4 enfermeras, un doctor, un asistente, 3 elementos de la Guardia Nacional que venían uniformados. Estuvieron, platicaron y se fueron”, contó.

“Estuvieron esperando que hubiera una reacción, no hubo nada y estoy muy bien, no ha habido ninguna molestia. (…) Fue todo muy fácil, muy amables, llegaron muy puntuales y estuvieron muy amigables”, agregó el actor.