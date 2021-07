La estrella estadounidense Selena Quintanilla es recordada como una de las voces más icónicas de Latinoamérica. La “Reina del tex-mex” tiene un amplio repertorio musical que ha traspasado generaciones y roto récords de ventas con más de 30 millones de discos alrededor del mundo. Por estas y más razones, es considerada una de las artistas más influyentes de 1990.

Todos los trabajos que ha realizado Selena han sido un éxito rotundo, desde su carrera musical, su marca de ropa y su debut cinematográfico. Incluso años después de su muerte, su colaboración con la popular marca de maquillaje “MAC Cosmetics’' fue una de las más vendidas en la historia; así como su bioserie en Netflix es también un éxito rotundo.

Así pues, la intérprete de ’'Amor Prohibido’' sigue más vigente que nunca y su legado está presente en diversas cantantes de todo el mundo. A continuación, conoce a las artistas que han homenajeado a la estrella con ascendencia mexicana y Cheroqui.

JENNIFER LÓPEZ

La artista puertorriqueña interpretó a Selena en su película biográfica, producida por el suegro de Chris Pérez en 1997.

CAMILA CABELLO

La famosa cantante compartió en sus redes sociales que interpretó la canción ’'Dreaming Of You’' ante más de 55 mil personas en el concierto que dio en el Houston Livestock Show and Rodeo, allá por el 2019.

DANNA PAOLA, NATY NATASHA, ALLY BROOKE Y GREEICY

Las jóvenes promesas de la música urbana interpretaron los temas ’'Como la Flor’', ’'La Carcacha’', ’'Techno Cumbia’', ’'Amor Prohibido’' y ’'Baila esta cumbia’', en un tributo realizado en la entrega de ’'Premios Juventud 2020′'.

SHAKIRA

La cantante colombiana interpretó una estrofa de la canción “Amor prohibido”, durante una entrevista en el programa del mexicano Adal Ramones.

KIM KARDASHIAN

La exuberante personalidad estadounidense se caracterizó como Selena para una fiesta de Halloween; así mismo, dijo que la música de la ’'Reina del tex mex’' se escucha en su hogar.

JACKIE CRUZ

La actriz y modelo dominicana-estadounidense, conocida por ser Marisol “Flaca” Gonzales en la serie ’'Orange Is the New Black’', rindió tributo a la cantante en los inicios de su carrera musical.

CHRISTIAN SERRATOS

La popular Rosita Espinosa en la serie ’'The Walking dead’' dio vida a la cantante en su famosa bioserie de Netflix.

KAROL G

En innumerables oportunidades, la artista colombiana ha recalcado la profunda admiración que siente por la hija de Abraham Quintanilla. Esta devoción la hizo tatuarse su rostro en uno de sus brazos.