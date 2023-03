El año pasado se fusionaron las plataformas de HBO Max y Discovery+ en un solo servicio. Con este acto se deseaba sintetizar todos los medios que estaban en la propiedad de Warner Bros. Además, se pensaba cambiar el nombre de la plataforma y recién hace poco se ha revelado cuál será.

Según datos dados por Bloomberg, el nuevo nombre de la plataforma fusionada entre HBO Max y Discovery+ será Max. Primero saldría a lo largo del 2023 en Norteamérica, para más adelante aparecer en el resto del mundo.

Es una opción el prescindir del nombre de HBO, puesto que ese canal ha sido reconocido en los últimos años por enseñar series de calidad (The Last of Us, La Casa del Dragón). Aunque los datos que ofrece Warner son otros, puesto que según recientes reportes, la compañía cree que el nombre de HBO aleja a varios suscriptores potenciales.

Pero hay novedades más positivas. En primer lugar, Warner no está pensando subir los precios de sus suscripciones, a pesar de que cuente con más contenido que antes por lo añadido con Discovery+. David Zaslav, el CEO de Warner, sabe que hay una potente guerra de streaming por el momento, y sabe que si los precios fueran a subir, perderían a gran número de suscriptores. Por ende, por ahora no abordarán los temas referentes a los precios.

Aunque la fuente sí explica que Max acabaría introduciendo un plan superior más caro, en gran parte porque ofrecería un vídeo de mayor calidad. Costaría 20 dólares mensuales, cinco dólares más que el precio del plan estándar.

Warner parece tener seguridad en sus suscriptores y en sus decisiones, puesto que toda decisión que ha tomado no parece ir en contra de lo que desea la gente. La plataforma ya cuenta con 96,1 millones de usuarios a nivel global, así que la empresa no parece temer encontrarse en una situación como la de Netflix.