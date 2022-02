“Harry Potter: Regreso a Hogwarts”, el especial de HBO Max que celebra los 20 años del estreno de la primera cinta de la saga, reunió a sus protagonistas Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, quienes recordaron anécdotas que vivieron durante las grabaciones de las películas y que provocó que los fans vuelvan a recordar a sus personajes favoritos.

Como se sabe, la saga está conformada por ocho películas: Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y la cámara secreta, Harry Potter y el prisionero de Azkabán, Harry Potter y el cáliz de fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el misterio del príncipe, Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 1 y parte 2. Todas fueron un éxito de taquilla y se mantienen en la memoria de los fans.

A lo largo de la saga conocimos a un gran número de personajes, los centrales aparecieron en cada entrega, mientras que solo algunos lograron tener un impacto en su única aparición en pantalla. Algunos eran malvados, otros divertidísimos y otros jugaron un papel fundamental en la historia general. Aquí 10 personajes que solo aparecieron una vez y conquistaron al público, según, Screenrant.

MÁS INFORMACIÓN: Ian Mckellen pudo ser Dumbledore en Harry Potter pero se negó por esta razón

La saga de "Harry Potter" fue una de las más vistas desde el 2001. (Foto: Warner Bros.)

10 PERSONAJES DE HARRY POTTER QUE SOLO APARECEN EN UNA PELÍCULA

1. SRA. FIGG

Apareció en la película “La Orden del Fénix” cuando sorprendió a Harry apareciendo después de que luchó contra los Dementores. De hecho, sabía sobre el mundo mágico y resulta que era una squib que incluso conocía a Dumbledore. Ella provocó algunos momentos divertidos, especialmente cuando actuó como testigo en el juicio de Harry.

2. VICTOR KRUM

Viktor Krum apareció en El cáliz de fuego. Él jugó un papel más importante que solo participar en el torneo de Quidditch cuando entabló una relación romántica con Hermione. Su papel logró promover la posibilidad romántica de Ron y Hermione. Además de eso, tiene un papel aterrador que desempeñar en la tarea final mientras está bajo la Maldición Imperius.

3. RUFUS SCRIMGEOUR

Rufus Scrimgeour apareció en las Reliquias de la Muerte Parte 1. Como nuevo Ministro de Magia, tuvo la difícil tarea de asumir el cargo después de que Cornelius Fudge fallara tan mal en su puesto tras el regreso de Voldemort. Por desgracia, no estuvo mucho tiempo presente, aunque logró dejar huella en la escena en la que le da a Harry, Ron y Hermione los objetos que Dumbledore les dejó.

4. SEÑORA HOOCH

La señora Hooch solo apareció en la Piedra Filosofal. Este personaje fue interpretado por Zoë Wanamaker, una actriz veterana que se negó a regresar a las secuelas después de decir que los productores estaban pagando mal a los actores. Teniendo en cuenta que su papel principal era enseñar a los niños a volar, no habría hecho mucho más que oficiar Quidditch en películas posteriores. Sin embargo, tuvo un impacto en su aparición en solitario.

Las historias adaptadas al cine de los libros de J. K. Rowling se convirtieron en una de las franquicias cinematográficas más importantes de los últimos años (Foto: Warner Bros.)

5. PROFESOR QUIRRELL

El profesor Quirinus Quirrell apareció en la Piedra Filosofal. Se trata de un hombre de buenos modales que a menudo tartamudeaba y parecía un cobarde. Nadie sospechaba que él era la persona a la que Harry se enfrentaría al final de la película. La idea de que Voldemort había estado viviendo en su cabeza era bastante aterradora y solo añadía que él era una amenaza.

6. XENÓFILO LOVEGOOD

Xenophilius Lovegood apareció en Las Reliquias de la Muerte Parte 1, conociendo a Harry por primera vez en la boda al comienzo de la película. Su gran escena llegó más tarde cuando Harry, Ron y Hermione fueron hacia él mientras buscaban Horrocruxes. Está devastado por el peligro en el que se encuentra Luna y queda claro cuando habla con el trío.

7. BARTY CROUCH JR.

Barty Crouch Jr. aparece en El cáliz de fuego. La revelación de su identidad salió bien, ya que fue una parte crucial para que Voldemort lograra volver a su verdadera forma, convirtiéndolo en uno de los villanos más exitosos de la franquicia.

8. ABERFORTH DUMBLEDORE

Aberforth Dumbledore apareció en Las Reliquias de la Muerte Parte 2 salvando a Harry, Ron y Hermione cuando estaban en serios problemas en Hogsmeade. Aunque protestó diciendo que pelear era inútil en ese momento, ayudó a los héroes y tuvo contacto con Neville y otros en Hogwarts, demostrando que le quedaba algo de pelea después de todo.

"Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 1". (Foto: Warner Bros.)

9. GILDEROY LOCKHART

Gilderoy Lockhart apareció en La cámara de los secretos., donde se le dio mucho tiempo en pantalla para desarrollarse realmente de una manera que otros personajes únicos no lo hicieron. Les hizo saber a los espectadores que algo andaba mal con este tipo. No era pura maldad, pero era un farsante que no merecía su fama. Kenneth Branagh realizó una actuación magistral como Lockhart que se encuentra entre las más divertidas de la franquicia.

10. CÉDRIC DIGGORY

Robert Pattinson interpretó a Cedric Diggory en “El cáliz de fuego”, el personaje solo debutó en la cuarta película, ya que aparentemente era un estudiante destacado en Hogwarts. También demostró ser una buena persona que estaba dispuesta a ayudar a Harry en todo momento. Podría decirse que su muerte fue la más trágica de la serie.