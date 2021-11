¿Qué le pasó a Harold Ramis? El actor es uno de los recordados personajes de “Ghostbusters” como el doctor Egon Spengler. Protagonizó las cintas de la franquicia de “Los casafantasmas” junto a Dan Aykroyd, Ernie Hudson y Bill Murray, con quien tuvo otra historia aparte, con goles y reconciliación. Sin embargo, pocos recuerdan qué tipo de enfermedad tuvo el actor estadounidense que, ahora, ha sido homenajeado de una manera especial en “Ghostbusters: El legado”.

Ramis, nacido en Chicago, falleció el 24 de febrero de 2014 a los 69 años. Su carrera también lo llevó por la dirección y la escritura de guiones. Fue premiado y celebrado por el público. Y es recordado hasta la actualidad por su interpretación de Spengler.

Los seguidores de la recordada saga se han emocionado al ver la nueva película porque se le ha hecho un homenaje al personaje interpretado por Harold Remis, trayéndolo con una recreación tecnológica, una inclusión que le hubiera encantado ver al artista, de acuerdo a las declaraciones de su hija Violet Ramis Stiel.

“Jason (Reitman) se centró en capturar al personaje de Egon y no necesariamente a mi papá. Siento que realmente funcionó de esa manera. En última instancia, nos deja con ese sentimiento: las personas que amamos siempre están con nosotros. No se van. A mi papá le hubiera encantado eso”, declaró a The Hollywood Reporter.

Harold Ramis es recordado por los seguidores de "Los cazafantasmas" por dar vida a Egon. (Foto: AFP)

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE LA MUERTE DE HAROLD RAMIS, ACTOR DE “GHOSTBUSTERS”?

El actor estadounidense Harold Ramis, actor de Egon Spengler en “Ghostbusters”, murió debido a una vasculitis inflamatoria autoinmune, una enfermedad rara que, en Estados Unidos, solo la padece el 1 por ciento de su población.

Así lo manifestó el reumatólogo Waseem Mir, especialista del Hospital Lenox Hilla de Nueva York, en una entrevista con la CBS. Explicó que la enfermedad provoca que el sistema inmunológico ataque los vasos sanguíneos, causando inflamación. Dicho mal, además, puede generar daños renales, al sistema nervioso y otros órganos, como el corazón y los pulmones.

Ramis recibió el diagnóstico en 2010 y uno de los efectos más notorios fue su imposibilidad de caminar. Con terapias, pudo movilizarse por su forma y luego tuvo una recaída en 2001 hasta que falleció en 2014 en su casa de North Shore, en Chicago.

Harold Ramis en una de las escenas de "Los cazafantasmas". (Foto: Columbia Pictures)

¿CÓMO ES LA NUEVA PELÍCULA DE “LOS CAZAFANTASMAS”?

En esta ocasión, la historia se centrará en una madre soltera y sus dos hijos, quienes se mudan al pueblito ficticio de Summerville, en Oklahoma, tras heredar algunas propiedades de un pariente que no conocían.

Allí descubrirán la conexión entre el lugar y el grupo de cazafantasmas originales, mientras se revela el legado secreto vinculado a esas actividades paranormales que dejó atrás el abuelo de los niños, luego de que los acontecimientos ocurridos en Nueva York en 1984 -vistos en la primera película- fueran olvidados por gran parte de la sociedad.

¿CUÁL ES EL ENCO DE “GHOSTBUSTERS”?

La película cuenta con un elenco protagonizado por Mckenna Grace y Finn Wolfhard, quienes le dan vida a los nietos de Egon Spengler. Paul Rudd y Marie Coon, brindan la conexión entre la nueva generación y el recuerdo de lo que dejaron los antiguos “cazafantasmas”.

Finalmente, Bill Murray regresa oficialmente como el Dr. Peter Venkman y podemos ver teasers de su personaje en el tráiler más reciente. Murray es uno de los miembros originales del reparto de 1984 y es probable que muchos de sus antiguos compañeros de reparto se unen a él en esta nueva película.