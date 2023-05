Con 50 inscritos, Perú fue el quinto país con más participantes en la hackathon internacional: “Soluciones digitales para la construcción de sistemas de salud de alto valor en Latinoamérica y el Caribe”, organizada por la Universidad de Harvard; el laboratorio de políticas públicas, KeroLab, como su aliado en Perú y universidades de Brasil, México y Colombia.

El evento que reunió de forma presencial y virtual a más de 740 competidores de 37 países repartió 15 mil dólares entre las mejores propuestas digitales para combatir el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Además contó con el apoyo de plataformas mundiales como el Movimiento Salud 2030, la Union for International Cancer Control y la Global Innovation Hub for Value in Healthcare.

Desde Perú como uno de los cinco países con más registrados destacaron soluciones innovadoras como “Renpah”, un registro nacional online para personas hipertensas; “Doctoc Health”, una web app para la gestión de historias clínicas electrónicas; “Cardi Health”, una IA que detecta en menos tiempo a pacientes hipertensos y “Gastroguardians”, un aplicativo que mediante preguntas puede medir el riesgo de desarrollar cáncer gástrico y derivar a aquellos que lo necesiten a una consulta y endoscopia en un preventorio de cáncer del Minsa.

“Para ser la primera vez que una delegación peruana compite en este certamen estamos orgullosos del talento nacional comprometido con la innovación en salud. La tecnología es fundamental para tener más acceso, más igualdad y más derechos. Las mejoras que se puedan traer a los sistemas de salud y a las políticas públicas, es hoy tarea de todos. Estamos seguros de que algunas de estas propuestas peruanas cambiarán en un futuro la vida de muchas familias peruanas”, comentó Martín Soto Florián, director ejecutivo de KeroLab.

Los ganadores

Luego de dos días de workshops, sesiones de mentoría y presentación de propuestas, resultó como máximo ganador “Pulsus”, aplicativo concebido por cinco universitarios brasileños que ayuda a los pacientes con enfermedades cardiovasculares a no dejar su tratamiento médico. Otros proyectos reconocidos incluyen: “ChagaLens” (Estados Unidos / Canadá), un instrumento de diagnóstico para la enfermedad de Chagas; “Oncologix” (Colombia) un programa informático y aparato que coteja datos poblacionales con los de pacientes para evaluar su riesgo de cáncer y hacer seguimiento de las personas tamizadas y “Tumora” una solución digital que identifica a los individuos con riesgo medio y alto de tener cáncer de piel, especialmente melanoma.

Hackathon de Harvard.

Los mencionados anteriormente accedieron además del dinero en efectivo al programa de incubación de la universidad de Harvard por seis meses para desarrollar un plan de financiamiento e implementación de sus propuestas adaptado a sus países de origen.

