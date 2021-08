Gustavo Cerati y Axl Roses, cada uno con sus estilos, se convirtieron en leyendas del rock en inglés y español, respectivamente. Marcaron un hito en la música con Soda Stereo y Guns N’ Roses y su trayectoria, hasta el día de hoy, es celebrada por sus seguidores. No obstante, pocos saben la forma en que se llegaron a conocer en Estados Unidos.

Muchos fans se imaginarán que dos grandes cantantes como Cerati y Axl Roses se conocerían en un concierto, compartiendo escenario, tal vez brindando por la música. Pero, en este caso, no fue así. Sino todo lo contario: se trató de un extraño e impredecible momento en el que Cerati y Axl se cruzaron en el mundo.

Esta anécdota quedó registrada en La Radio Videoteca, y ha sido subida a YouTube. El músico argentino narra, de manera divertida, cómo fue que terminó cara a cara con el vocalista de los Guns N’ Roses.

La inusual situación ocurrió en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando el líder de Soda Stereo se encontraba buscando una vestido para su mamá en una tienda, con el apoyo de una vendedora. Lo de más es tan hilarante que, cuando Cerati lo contaba, los locutores de radio se reían y preguntaban consternados y sorprendidos sobre la intrigante historia que el músico de “Fuerza Natural” les relataba.

El nuevo videoclip de Gustavo Cerati se encuentra en tendencia en YouTube. (Foto: Juan Mabromata / Alfredo Estrella / AFP)

¿QUÉ SUCEDIÓ ENTRE GUSTAVO CERATI Y AXL ROSES?

Gustavo Cerati contó que Axl Roses apareció de improviso en una tienda de ropa para mujeres y que, corriendo, se ocultó en su espalda y le hizo una señal de que no dijera nada.

“De repente siento de golpe a alguien que se me pone atrás, me agarra de la cintura, me doy vuelta y era Axl Rose, con el dedo me hizo quédate en silencio y estaba atrás mío”, dijo.

Tras quedarse quieto, Cerati volteó a ver otra vez a Axl, quien a toda velocidad se fue corriendo del lugar. En el sentido contrario, llegaba una fan con un cuaderno para que, probablemente, la voz de “Sweet Child O’ Mine” le dejara su autógrafo.

“Me usó de escudo humano, es muy chiquitito, así que se pudo esconder. Me pareció extraño, era un lugar de shopping, no sé qué hacía ahí, estaba comprando un vestido para la mamá también”, agregó.

¿QUÉ LE PASÓ A GUSTAVO CERATI?

Gustavo Cerati dio su último concierto en Venezuela, en 2010, antes de que sufriera un accidente cerebro vascular que lo dejó en coma por cuatro años. A pesar de los intentos de la familia de salvarlo, el músico murió el 4 de septiembre de 2014 en Buenos Aires, Argentina.

