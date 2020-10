“Grey’s Anatomy” lleva 15 años al aire, tiempo en el que se han emitido 16 temporadas, convirtiéndose en una de las series más longevas y exitosas de la televisión estadounidense. Desde su debut en 2005 por la cadena ABC, el drama médico fue ganando seguidores y elogios de la crítica hasta convertirse en una de las producciones más populares de la pantalla chica.

La serie creada por Shonda Rhimes sigue la premisa básica de los dramas médicos, contando las historias de internos quirúrgicos, residentes y asistentes mientras hacen todo lo posible para equilibrar sus vidas personales y profesionales. Además, hemos visto diversos casos clínicos que desafiaron el temple de Meredith Grey y el equipo de médicos del Grey Sloan Memorial Hospital.

Con tantos años al aire, el drama médico nos ha mostrado un gran número de historias y personajes. El éxito de “Grey’s Anatomy” ha sido tan grande que ha generado tres series derivadas: “Private Practice” (“Práctica privada”), “B-Team” y “Station 19”, está última se prepara para estrenar su cuarta temporada.

“Grey’s Anatomy” también está a punto de estrenar la temporada 17 y hay mucha expectativa sobre los nuevos capítulos, que abordarán la crisis sanitaria producto de la pandemia del coronavirus según informó Krista Vernoff, la showrunner.

Asimismo, Vernoff confirmó que el estreno de la temporada 17 será un episodio doble crossover con “Estación 19” de dos horas y que estará situado “algunas semanas después de la pandemia”. Seattle, donde se desarrollan ambos programas, fue el primer epicentro del brote en los Estados Unidos. Este será el punto de inicio de la nueva entrega que llegará pronto a las pantallas.

En un tráiler exclusivo de People, podemos ver a Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) de “Station 19” y Meredith Gray (Ellen Pompeo) de “Grey’s Anatomy”, que se turnan para narrar lo que va a ocurrir en las próximas temporadas.

"Es una zona de guerra y nosotros somos los que estamos en primera línea. Con todas las vidas necesitadas, nuestro mundo está en llamas. A lo que nos enfrentamos ahora no se parece a nada que haya existido antes. A veces parece que no hay fin a la vista. No dejaremos de luchar. No dejaremos de sentir. Porque a veces, todos necesitamos que nos salven ", dicen Pompeo y Ortiz en el tráiler.

A través de su cuenta de Instagram, Ortiz publicó una foto interpretando su personaje que describió como “Lo mismo pero diferente. Manos de papel de lija vendrán a ti pronto ...”.

Luego, Pompeo compartió una instantánea detrás de escena del set de “Grey’s Anatomy”, que comenzó a filmar su temporada 17 en septiembre.

“La primera vez que volví con mi uniforme”, comenzó Pompeo con la leyenda en su publicación de Instagram. “Desde que cerramos el rodaje, 7.000 trabajadores sanitarios han muerto a causa de Covid”, se lee en la descripción de la imagen.