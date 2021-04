El décimo tercer episodio de la temporada 17 de “Grey’s Anatomy” nos mostró nuevamente a Meredith Grey luchando contra el COVID-19. La gran sorpresa de este episodio fue cuando Derek Shepherd (Patrick Dempsey) apareció otra vez para reencontrarse con la protagonista del drama médico. En una emotiva escena, la pareja decidió casarse en la playa.

En el capítulo ‘Good as Hell’ (17x13), Meredith vuelve a su idílica playa para reunirse con Derek, con quien habla sobre la posibilidad de dejar a sus hijos y cómo eso les afectaría. Mientras tanto, en la vida real, los médicos no comprenden por qué aún la doctora no despierta pese a que dejó el respirador.

Meredith Grey y Derek Shepherd por fin cumplieron su sueño de casarse en una playa. (Foto: ABC)

De regreso a su sueño en la playa, Meredith sigue conversando con Derek. Él acepta que debe dejarla ir de regreso a la realidad. “No es tu momento. Nuestros niños te necesitan”, le dice el personaje de Patrick Dempsey. Luego, la doctora despierta del coma, para sorpresa de todos los doctores del hospital.

Cuando Meredith abre los ojos, Zola está a su lado contándole una historia sobre sus hermanos. Una vez de vuelta, la doctora abrazó a Zola y volvió a estar consiente. Fue así como “Grey’s Anatomy” cerró el círculo con su esposo. Pero, ¿volveremos a ver a Derek Shepherd?

“GREY’S ANATOMY”: EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL REGRESO DE DEREK, SEGÚN PATRICK DEMPSEY

En el décimo tercer episodio de la temporada 17 de “Grey’s Anatomy”, Meredith (Ellen Pompeo) y Derek finalmente se casan en la playa, lugar que ha sido escenario de tantas reuniones de esta temporada.

El capítulo también marcó la última aparición de Derek en el programa, y Patrick Dempsey habló recientemente con Variety sobre cómo se sintió con respecto a la (segunda) partida de su personaje.

“Pensé que era una manera hermosa de cerrarlo”, dijo. “La intención era realmente dar algo de esperanza a la gente porque son una pareja tan icónica”.

“Hemos perdido a tanta gente este año, la idea de que tendríamos ángeles rondando a nuestro alrededor cuidándonos es un buen mensaje para enviar en un mundo tan sombrío en el que vivimos”, agregó el actor estadounidense.

Patrick Dempsey contó que fue muy emotivo grabar esta escena. “Así que para todos nosotros, fue un final hermoso para esta historia. Estoy muy agradecido de haberlo hecho y feliz de que a los fans realmente les encantó”, dijo a Variety.

Sobre su última aparición en el programa, Patrick Dempsey analizó si esto era realmente un adiós para Derek.

“¿Quién sabe?” respondió. “Nunca digas nunca con este programa, ¿verdad?. Quiero decir, tiene razón. ¿En Grey’s? Cualquier cosa puede suceder”, agrego el popular actor.