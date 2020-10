A lo largo de sus 15 años al aire, “Grey’s Anatomy” nos ha mostrado diversos casos clínicos e historias que han lograr crear conciencia entre el público. La exitosa serie de ABC ha emitido 16 temporadas, en las cuales hemos visto a Meredith Grey y el equipo de médicos del Grey Sloan Memorial Hospital tratar de encontrar un equilibrio entre sus vidas personales y profesionales.

La ficción creada por Shonda Rhimes se ha destacado de otros dramas médicos por algunos detalles, entre ellos está es que el título de cada episodio es una referencia a una canción. Sin embargo, existe un capítulo de la serie que fue la excepción y aquí te contamos por qué fue diferente.

Camilla Luddington es Jo Wilson en "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

Desde el principio, “Grey’s Anatomy” ha tomado prestados títulos de canciones para dar un nombre a sus episodios. El primer capítulo se titula “A Hard Day’s Night”, como la canción de The Beatles, otro ejemplo es “The First Cut Is The Deepest”, escrito por Cat Stevens e interpretado por varios artistas a lo largo de los años.

Es una tradición de “Grey’s Anatomy” que cada episodio lleve el título de una canción y solo ha habido una excepción. El capítulo en cuestión es “1-800-799-7233” de la temporada 14, el cual tiene este título peculiar por una razón muy poderosa e importante.

En ese episodio, el personal del hospital estaba fascinado por la presencia de Paul Stadler (Matthew Morrison), un elogiado cirujano general que también resultó ser el exmarido abusivo de Jo (Camilla Luddington).

Matthew Morrison en la escena de "Grey's Anatomy" (Foto: ABC)

Meredith se quedó a su lado mientras ella y Paul firmaban los papeles del divorcio para que no la dejaran sola con él. Luego, Jo tuvo la oportunidad de hablar con su prometida, Jenny, quien negó cualquier abuso y rechazó su ayuda. Sin embargo, Jo le dio su tarjeta con su número de teléfono por si necesitaba ayuda.

El portal web “Screenrant” señala que el episodio se tituló originalmente “Four Seasons in One Day”, una canción de Crowded House, pero finalmente se cambió a “1-800-799-7233”. La razón fue que el título es el número de teléfono de la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica.

A través de una entrevista con Glamour, la showrunner Krista Vernoff reveló que el cambio de título fue sugerido por el actor Giacomo Gianniotti, quien interpreta al Dr. Andrew DeLuca.

Al final de este capítulo, apareció un anuncio de servicio público de Luddington diciéndole a los espectadores que el abuso psicológico es una forma de violencia y les recordó el número de la Línea Nacional de Violencia Doméstica: 1-800-799-7233, que es el título del episodio.

Joy Lenz y Camilla Luddington en la escena de “Grey's Anatomy” (Foto: ABC)