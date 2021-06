Hay mucha expectativa por la temporada 18 de “Grey’s Anatomy”, pues se espera que el drama médico pueda continuar con tres historias de amor que cambiaron en el final de la temporada 17. Este es el estado de esas relaciones que cambiaron para siempre.

LA BODA DE MAGGIE Y WINSTON

Al comienzo del episodio 17 de la temporada 17 de “Grey’s Anatomy”, Maggie Pierce (Kelly McCreary) y Winston Ndugu (Anthony Hill) planearon casarse en el patio trasero de la casa de Meredith, debido a la pandemia del coronavirus. La abuela de Winston y el padre de Maggie, sin embargo, detuvieron la boda porque querían que se hiciera por lo alto. “¿Saben lo orgullosos que estamos de ustedes dos? Queremos que el mundo vea”, dijo la abuela de Winston.

Finalmente, Maggie y Winston decidieron posponer la boda hasta que fuera seguro. Pero aún así, los fanáticos de “Grey’s Anatomy” pudieron ver la impresionante boda en la playa de la pareja en abril de 2021. Ahora, muchos espectadores esperan que Maggie y Winston tengan un feliz para siempre en la temporada 18.

TEDDY Y OWEN SE COMPROMETIERON

Parece que Teddy Altman (Kim Raver) y Owen Hunt (Kevin McKidd) reavivaron su romance y parece que están más consolidados que nunca. Durante Navidad, Owen le propuso matrimonio a Teddy delante de Meredith, su exesposa Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) y el novio de esta, Atticus “Link” Lincoln (Chris Carmack).

“Theodora Grace Altman” dijo Owen. “Ahora, esta no es la primera vez que les pregunto esto. Y nos hemos hecho daño, lo sé, pero nos hemos perdonado. Puede que no tengamos sentido para el resto del mundo, pero lo tenemos para nosotros. Así que les pregunto, delante de todos, ¿podrían seguir haciéndome el hombre más feliz del mundo? "

Teddy aceptó la propuesta y están comprometidos nuevamente. ¿Llegarán al altar en la temporada 18 de Grey’s Anatomy?

ATTICUS LINK LE PROPUSO MATRIMONIO A AMELIA

Antes del final de la temporada 17 de Grey’s Anatomy, “Link” reveló que quería más hijos, pero Amelia se dio cuenta que no quería matrimonio ni más hijos. En el episodio 17, Link acordó acoger a la bebé Luna para ayudar a Jo, pero la situación fue temporal. Mientras tanto, el galán planeaba proponerle matrimonio a Amelia y lo hizo en la boda de Maggie y Winston. Sin embargo, no salió como espera: “Amelia, sé que este último año ha sido intenso”, dijo Link. “No creo que tenga sentido que esperemos hasta que la vida se estabilice porque conociéndonos, no lo hará. Pero sí sé que pase lo que pase, quiero pasar por eso contigo “.

Cuando Link se arrodilló, Amelia no respondió, lo miró con ojos tristes y se acabó. Atticus fue a la casa de Jo con el corazón roto. ¿Volverán a estar juntos en la temporada 18 de Grey’s Anatomy?