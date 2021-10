¿Qué pasó con Ellen Pompeo y Patrick Dempsey? Los actores estadounidenses conformaron una de las parejas más recordada de la televisión internacional, con sus papeles de Meredith Gray y Derek Shepherd. Sin embargo, detrás de la ficción, habrían sucedido otros hechos, como peleas y abusos, entre los que destacaría el comportamiento de Dempsey. Esto se reveló en el libro “How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy” de Lynette Rice y en las recientes declaraciones de Isaiah Washington, el recordado doctor Burke de “Anatomía de Grey”, serie disponible en Netflix.

La mencionada publicación ha sido realizada desde el estilo periodístico, con entrevistas a los coprotagonistas y productores de la popular historia que estrenó su temporada 17 y alista sus nuevos episodios para el 2022.

En los testimonios recogidos en la investigación, se relataron situaciones que ponen a Dempsey como alguien abusivo y tóxico, de acuerdo a los reportes de medios internacionales.

El presunto ambiente tóxico del rodaje de la exitosa producción televisiva también ha sido confirmado por Isaiah Washington, quien fue despedido de “Grey’s Anatomy” en 2007 por presuntamente vociferar insultos homofóbicos contra T. R. Knight.

El actor dijo que fue obligado a renunciar, como una forma de ocultar la conducta de Patrick Dempsey, una de las estrellas del programa. Además, dijo que Ellen Pompeo habría recibido dinero para no denunciar a su coprotagonista.

“Pasó de ser una pelea, que nunca fue una pelea, a que yo dijera algo sobre T.R.”, manifestó Washington en una entrevista con el programa radial “KBLA Talk 1580 Washington”. Agregó que, en su enfrentamiento con Dempsey, le dijo “no me vas a molestar, no me vas a tratar como una pe... y no me vas a tratar como una mier...”.

¿CUÁNTO DINERO HABRÍA RECIBIDO ELLEN POMPEO PARA CALLAR LO DE DEMPSEY?

De acuerdo a lo declarado por Isaiah Washington, la actriz Ellen Pompeo, estrella de “Grey’s Anatomy”, habría recibido 5 millones de dólares para callar y no denunciar el comportamiento de su colega Patrick Dempsey, cuando el movimiento MeToo estaba en pleno auge.

“Tomó cinco millones de dólares por debajo de la mesa para no decirle al mundo cuán tóxico y desagradable era realmente Patrick Dempsey”, manifestó el actor, quien también denunció que Dempsey fue racista con él en varias oportunidades, hasta su pelea verbal que habría dado pie a su salida de “Anatomía de Grey”.

“Una vez que tuve una conversación con él, me dijo: ‘Isaías, ¿sabes que los hombres blancos son los amos del universo?’. Y dije: ‘¿De verdad lo crees?’, y dijo ‘Absolutamente’”, indicó quien diera vida Preston Burke en la serie.

