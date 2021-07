La serie de televisión “Grey’s Anatomy” (“Anatomía de Grey” en español) es considerada una de las mejores producciones estadounidenses de todos los tiempos. Sin embargo, el drama médico no ha sido ajeno a críticas por parte de los seguidores.

A lo largo de las 17 temporadas, la trama de la serie ha dado giros excepcionales para generar valor e impulsar las historias de los personajes principales. No obstante, algunas de esas historias no han logrado sorprender al público, ya que han adivinado las desviaciones del programa antes de que sucedieran.

HISTORIAS DE “GREY’S ANATOMY” QUE NO SORPRENDIERON

9. LA SALIDA DE ADDISON MONTGOMERY

Durante su estancia en el hospital, Addison recuperó su relación con Derek, pero al final terminaron divorciándose definitivamente. Es por eso que no sorprendió a nadie cuando decidió dejar Seattle Grace para comenzar una nueva vida. El personaje era tan fascinante que tuvo su propio spin-off en “Private Practice”.

Addison llega al Seattle Grace y se presenta como la esposa de Derek Shepherd (Foto: ABC)

8. LA RUPTURA DE CRISTINA Y BURKE

Cuando Burke le propuso matrimonio a Cristina y le resultó difícil decir que sí, los seguidores de la serie ya podían suponer que la relación estaba condenada al fracaso. A pesar de que continuaron planificando sus nupcias, no fue una sorpresa para nadie que Burke decidiera no casarse con Cristina porque sabía que no era lo que ella quería. Si bien fue un final de temporada desgarrador, el giro de la trama era de esperarse.

Cristina y Burke tuvieron una relación complicada, pero siempre se apoyaban el uno al otro (Foto: ABC)

7. LA SALIDA DE LA HIJA DE MARK SLOAN

Conocimos a la hija de Mark Sloan en la sexta temporada, cuando se presentó por sorpresa en el hospital para saber quién era su padre. La joven se encontraba embarazada y eso hizo que ambos personajes se acercaran; sin embargo, una vez que nació el bebé, ella decidió irse. Esta salida fue una de las tantas que los fanáticos podían predecir.

El personaje también apareció en el spin-off "Private Practice" (Foto: ABC)

6. LA RECUPERACIÓN DE CALLIE TRAS EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO

En la temporada 7 cuando Callie y su novia Arizona tuvieron un accidente automovilístico, los fanáticos no estaban seguros de lo que pasaría, ya que la serie no ha tenido problemas en matar a personajes principales en el pasado. Sin embargo, en esta ocasión, la doctora y su bebé sobrevivieron. Tras lo sucedido, los seguidores de “Anatomía de Grey” se sintieron más aliviados que sorprendidos.

Callie logró sobrevivir al accidente automovilístico (Foto: ABC)

5. LA MUERTE DE HENRY

En la temporada 7, la doctora Teddy Altman decidió casarse con el paciente Henry Burton para que pudiera recibir la atención médica que necesitaba. Ella salía con otro médico pero se enamoró de su esposo e iniciaron una relación sentimental. Sin embargo, durante la octava temporada, Henry empeoró y murió repentinamente durante una operación.

Si bien fue una de las muertes más desgarradores de la serie, también fue una de las más predecibles ya que la relación entre un personaje principal y un artista invitado suele ser de corta duración.

La relación de Teddy y Henry fue una de las que más disfrutaron los seguidores de la serie (Foto: ABC)

4. LA MUERTE DE MARK SLOAN

Al final de la octava temporada, Mark, Lexie, Derek, Meredith, Cristina Yang y Arizona Robbins volaron para ayudar en una cirugía en un hospital en Boise. El avión se estrelló y el equipo resultó herido. Lamentablemente Lexie murió, pero no antes de que Mark aclarara sus sentimientos por ella.

Después de un emotivo adiós y una confesión de amor verdadero, Mark Sloan prácticamente renunció a sobrevivir, deseando reencontrarse con el amor de su vida. Es por eso que en el primer episodio de la temporada 9 vemos que Mark Sloan muere. Para los fanáticos no fue una sorpresa total la muerte del doctor, ya que no había forma de que él continuara sin Lexie.

3. LA RELACIÓN DE OWEN Y TEDDY

Para ninguno de los seguidores de la serie fue una sorpresa que Teddy y Owen se juntaran e incluso tuvieran un bebé, ya que desde que se conocieron siempre tuvieron bastante química.

Aunque no son una de las mejores parejas de "Grey's Anatomy", tiene sentido mantenerlos juntos (Foto: ABC)

2. LA SALIDA DE ALEX KAREV

Alex Karev (interpretado por Justin Chambers) fue uno de los miembros más antiguos del elenco original. Estuvo en la serie desde su estreno en 2005 hasta el 2020. La partida de Alex representa uno de los momentos notables en que un personaje importante salió de la serie sin morir.

Sin embargo, no fue una sorpresa para los seguidores del drama médico porque su salida se informó antes de que se emitiera su último episodio. Esto les dio a los fanáticos tiempo para teorizar sobre todas las formas en que su personaje podría despedirse.

Alex fue uno de los miembros más antiguos del elenco (Foto: ABC)

1. MUERTE DE DEREK

A pesar de que Patrick Dempsey había firmado para la temporada 12 de Grey’s Anatomy en 2014, su personaje, Derek Shepherd, murió hacia el final de la undécima temporada del programa. Si bien fue un giro que cambió el curso de la serie, no sorprendió tanto a los fanáticos ya que el personaje no estaba tan involucrado en las historias de esa entrega como lo había estado antes.

Derek Shepherd fue interpretado por Patrick Dempsey hasta la temporada 11 de la serie. (Foto: ABC)