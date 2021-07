“Anatomía de Grey” puede ser una de las series más amada u odiadas de la historia de la televisión, pero es sin lugar a dudas una de las que no dejan indiferentes a los televidentes. Por ello, ha permanecido casi dos décadas al aire y ahora está a poco de tener 18 temporadas. Entre tantos episodios, se han visto historias de amor y dolor entre médicos, con personajes que tal vez pudieron haber tenido un poco más de desarrollo en la trama de la serie que se emite en Netflix.

Las historias de estos 10 personajes no han sido olvidados por los seguidores de “Grey’s Anatomy” porque significaron un impacto en la trama de la producción televisiva o porque sus salidas no son tan justificadas como parecen.

Por ello, esta lista es también una mirada hacia los momentos más emotivos que tuvo la historia protagonizada por Meredith Grey.

¿QUIÉNES FUERON LOS 10 PERSONAJES QUE SALIERON PRONTO DE “ANATOMÍA DE GREY”?

10. PRESTON BURKE

Este personaje ha quedado en el recuerdo de los seguidores como un villano por dejar en el altar a Cristina. Y esta sensación queda más latente porque en la serie no se desarrolló más sobre las motivaciones del cirujano para no casarse. Solo estuvo tres temporadas en “Anatomía de Grey”.

20. Isaiah Washington interpretó a Preston Burke en ‘Grey’s Anatomy‘ (Foto: ABC)

9. SUSAN GREY

Susan Grey se ganó el corazón del público por su bondad en medio de tanta mezquindad dentro de la historia. Ella, por ejemplo, fue el soporte de Meredith cuando murió Ellis y su relación se hizo más profunda hasta el fallecimiento de la madrastra. Participó en seis capítulos durante las temporadas 2 y 3.

Susan era una persona muy importante para Meredith (Foto: ABC)

8. DYLAN YOUNG

Dylan Young era un agente encargado de desactivar bombas y así fue que llegó a conocer a Meredith cuando ella sacó un explosivo dentro del paciente James Carlson. La temeraria acción de la doctora se vería reflejado después porque la bomba explotó cuando Dylan la portaba. Solo permaneció en dos episodios del programa, pero muchos quisieron verlo más tiempo.

Kyle Chandler también interpretó a John Rayburn en 'Bloodline' (Foto: Netflix)

7. SHANE ROSS

Otro de los personajes cuya salida de “Grey’s Anatomy” pareció repentino y contradictorio fue el de Shane Ross. No solo era muy querido por Derek, April y Cristina, sino que también por la audiencia que quiso verlo en más aventuras románticas. Pero no fue así: dos temporadas fue su tope y partió con Cristina a Suiza, a pesar de que ella no quería tenerlo como pareja. Así de incoherente es el amor.

Gaius Charles interpretó el personaje de Shane Ross en la serie. (Foto: ABC)

6. ELLIS GREY

Ellis Grey era la villana que necesitaba la serie pero solo duró 3 temporadas. La famosa cirujana terminó padeciendo el mal de Alzheimer y quedó fuera de la historia. Este personaje convenció a todos de tener un papel que diera dinamismo a la trama, porque, para empezar, no era buena madre para Meredith.

Sarah Paulson es una de las actrices que interpretó a Ellis Gray, la madre de Meredith (Foto: ABC)

5. GEORGE O’MALLEY

La historia de la muerte de George O’Malley fue un duro golpe no solo para los televidentes sino para la serie, porque se perdió un personaje divertido, siempre interesante y con tantos enredos amorosos que mantenía la intriga en el drama. Sin embargo, solo apareció en seis temporadas y murió atropellado cuando intentaba salvar a una mujer.

T. R. Knight como George O'Malley en las primeras temporadas de la serie "Grey's Anatomy". Foto: ABC.

4. DENNY DUQUETTE

La gran mayoría del público de “Anatomía de Grey” coincide en que Denny Duquette pudo haber tenido más historias dentro de la serie, sobre todo por su intensa relación con Izzie. Además de que era un personaje con una gran historia: había despertado del coma y era un romántico empedernido. Pero solo mantuvo su participación por dos temporadas.

Denny e Izzie conformaron una de las historias románticas de la serie. (Foto: ABC)

3. ERICA HAHN

Otra de las partidas repentinas y sin mucha coherencia fue la de Erica Hahn, quien solo duró tres temporadas y renunció a ser médico, a pesar de que amaba serlo. Y, sobre todo, su salida se dio cuando su relación con Callie se estaba volviendo más atractiva para la audiencia.

13. Brooke Smith interpretó a Erica Hahn en ‘Grey’s Anatomy‘ (Foto: ABC)

2. NATHAN RIGGS

Nathan tenía todo para ser el gran amor de Meredith, pero terminó siendo retirado de la serie con su renunció, al lado de otros médicos. El cirujano, además, había tenido un triángulo amoroso con Meredith y Megan, lo que dio más vida al drama romántico del hospital.

En el final de la décimo tercera temporada 'Grey’s Anatomy', Meredith le contó a Nathan Riggs, que Megan está viva (Foto: ABC)

1. HENRY BURTON

El personaje de Henry Burton también es otro caso de una oportunidad perdida en “Grey’s Anatomy” porque tenía todo para dar una gran historia de superación. Tras estar enfermo, Henry tenía planeado estudiar Medicina, lo que hubiera sido un gran arco de dignidad. Sin embargo, el paciente falleció y solo tuvo 15 apariciones entre las temporadas 7 y 8.