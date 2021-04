Andrea Lagunes, es una cantante y actriz mexicana que alcanzó gran reconocimiento a sus 4 años, cuando fue la protagonista de la telenovela “Gotitas de amor” e interpretó a la tierna ‘Chabelita’ al lado de Laura Flores y Alejandro Ibarra.

Tanto fue el éxito que alcanzó esta telenovela infantil que la pequeña logró ganarse un espacio en el mundo de la actuación, así que fue parte de los melodramas “Carita de ángel” en el 2000 y “¡Vivan los niños” que se emitió en 2002.

A pesar de su gran talento y carisma, la hoy actriz mexicana de 28 años ha vuelto a aparecer de forma esporádica en algunos programas de Televisa, pero no ha vuelto a protagonizar una telenovela, así que a través del canal de YouTube de Tlnovelas, Andrea Lagunes ha contado que fue lo que sucedió con su carrera.

Andrea Lagunas tenía 5 años cuando protagonizó a telenovela "Gotitas de amor" (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ ANDREA LAGUNES NO HA VUELTO A APARECER EN UNA TELENOVELA?

A diferencia de otros talentos infantiles que decidieron abandonar el mundo de la actuación, la ausencia de Andrea Lagunes en el género televisivo que la vio nacer como estrella hace más de dos décadas no es fruto de una decisión voluntaria.

“No es como que las haya dejado, más bien de repente cuando empecé como en este proceso de niña, adolescente y todo esto siempre me han dicho que me veo mucho más chica de lo que soy, espero que sea cierto y que no me estén mintiendo (ríe)”, comenzó explicando.

Lagunes, quien ha seguido desarrollando su carrera como actriz tanto en el teatro como en diferentes programas unitarios de Televisa, reveló que cada vez que hacía un casting para una telenovela los productores siempre la terminaban rechazando por lucir más pequeña.

“Hacía castings para novelas ya como más juveniles y me decían que no, que me seguía viendo como niña todavía, que no me podían poner ya como enamorándome de alguien o cosas así ya un poco más fuertes que porque me seguía viendo muy chiquita, entonces pues así ha sido la historia de mi vida”, aseveró la actriz.

Así luce Andrea Lagunés en la actualidad a sus 28 años y alejada de las telenovelas (Foto: Instagram)

La también cantante reconoció que el hecho de verse más joven no solo le ha afectado a la hora de obtener un personaje en una telenovela, también en el terreno personal.

“Ahorita no porque estamos en pandemia, pero cuando salgo de fiesta y a antros y todo esto me siguen pidiendo la credencial porque me siguen viendo muy pequeña”, afirmó.

“Ya no sé si me beneficia o me perjudica pero así ha sido”, agregó.