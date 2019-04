Cómo ver Game of Thrones en vivo y online desde México, Argentina y España, Horario y canal, GOT 8X02

HOY | GOT | EN VIVO | ONLINE | HBO | Hoy 21 de abril se estrena el segundo capítulo de la octava y última temporada de “Game of Thrones” ( “Juego de Tronos” en español ) desde las 20:00 horas y que tendrá una duración de 54 minutos a través de la señal de HBO. Los fans no pueden esperar y en la redes sociales no hay nada más que se hable sobre la temporada final de Juego de Tronos.



RESUMEN DE LA SÉPTIMA TEMPORADA ANTES DEL 8X01

En el último episodio de la séptima temporada de Game of Thrones, el Rey de la Noche traspasa el muro montando a Viserion —dragón que resucita como un no muerto— y atacando con fuego la pared de hielo que antes parecía impenetrable. La lucha por el Trono de Hierro como dijo Jon Snow es solo "un juego de niños" frente a esta amenaza.

Cómo VER EN VIVO Juego de Tronos en España

El segundo capítulo de Juego de Tronos temporada 8 se estrenará hoy domingo 21 de abril a nivel mundial a las 20:00 horas en Latinoamerica, en España por HBO y Movistar Series la hora de la transmisión será a las 3:00 horas del día lunes 22 de abril. Asimismo puedes ver en vivo online todas las temporadas anteriores y el estreno de la última entrega de GOT a través del servicio de HBO GO España.

Cómo VER EN VIVO Game of Thrones en México

Si estás en México puedes ver el estreno de Game Of Thrones el domingo 21 de abril a las 20:00 horas a través de HBO en todas sus plataformas o en la señal de cable de pago de Claro Video y Sky. Para ver Juego de Tronos en vivo online puedes acceder al servicio 'on demand" HBO GO.

Cómo VER EN VIVO Game of Thrones en Argentina

Si estás en Argentina no te puedes perder el regreso de Game of Thrones con su octava y última temporada el domingo 21 de abril desde 22:00 horas , fecha cuando se emita el primero de seis episodios de más de una hora duración a través de HBO, pero si no tienes la suscripción de cable también puedes ver el estreno de Juego de Trono en vivo online a través de HBO GO.

Horarios del estreno del segundo capítulo de Game of Thrones en México, España, Argentina y Latinoamérica:

Perú : 20:00 horas

México : 20:00 horas

Panamá : 20:00 horas

Ecuador : 20:00 horas

Colombia : 20:00 horas

Venezuela : 21:00 horas

Chile : 22:00 horas

Argentina : 22:00 horas

Bolivia : 21:00 horas

Uruguay : 22:00 horas

Paraguay : 22:00 horas



Fecha de estreno, horario y duración de cada capítulo, temporada 8, Game of Thrones

– El primer capítulo de GOT se estreno el domingo 14 de abril a las 20:00 horas y durará (00:54).

– El segundo capítulo de GOT se estrena el domingo 21 de abril a las 20:00 horas y durará (0:58).

– El tercer capítulo de GOT se estrena el domingo 28 de abril a las 20:00 horas y durará (1:22).

– El cuarto capítulo de GOT se estrena el domingo 5 de mayo a las 20:00 horas y durará (1:18).

– El quinto capítulo de GOT se estrena el domingo 12 de mayo a las 20:00 horas y durará (1:20).

– El sexto capítulo de GOT se estrena el domingo 19 de mayo a las 20:00 horas y durará (1:20).



* Tener en cuenta que en España el estreno del segundo episodio de la 8va temporada de Juego de Tronos será el 21 de Abril a las 3:00 horas.

