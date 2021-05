“Godzilla vs. Kong” se estrenó en cines el pasado 26 de marzo y se convirtió en un éxito de taquilla en varias partes del mundo. La cinta, dirigida por Adam Wingard, es la cuarta película del MonsterVerse de Legendary, y pronto está disponible en varias plataformas de streaming.

La cinta estadounidense reunió a un gran elenco de actores de fama internacional como Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Kyle Chandler, Kaylee Hottle y Demián Bichir.

“Godzilla vs. Kong” gira alrededor del enfrentamiento de los icónicos monstruos Godzilla y Kong en una realidad donde el hombre y el monstruo ahora coexisten. La cinta reunió todos los ingredientes necesarios para ser un éxito: un gran elenco, buenos efectos especiales y un diseño de producción despampanante que recibió el halago de la crítica y el público.

"Godzilla vs. Kong" está dirigida por Adam Wingard. (Foto: Warner Bros)

“GODZILLA VS. KONG”: CÓMO Y DÓNDE VER LA PELÍCULA COMPLETA Y CUÁNTO CUESTA EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES

La buena noticia que ha sorprendido a todos es que menos de dos meses después de su estreno en cines, “Godzilla vs. Kong” estará disponible en diferentes plataformas digitales en las que podrás verlas en alquiler pagando 9,99€, o comprándola por 16,99€.

A partir del 10 de mayo, el público podrá disfrutar de la cinta de Adam Wingard en las siguientes plataformas digitales:

Apple TV.

Rakuten.

Amazon Prime Video.

Google Play.

Movistar +

Vodafone.

Orange TV.

Sony.

Microsoft.

“Godzilla vs. Kong” gira alrededor del enfrentamiento de los icónicos monstruos Godzilla y Kong en una realidad donde el hombre y el monstruo ahora coexisten.

Cabe precisar que en estos momentos no podemos disfrutar de “Godzilla vs. Kong” en un catálogo gratuito como nos podrían ofrecer HBO o Netflix, pero eso no significa que en un futuro no entre a formar parte de esas grandes plataformas.

Como se sabe, la vida natural de cualquier película en la actualidad es terminar en alguna plataforma de ‘streaming’. Más ahora que, debido a la pandemia del coronavirus, las salas de cine están cerradas en varios países del mundo.

Así que “Godzilla vs. Kong” hay que esperar una fecha de estreno para disfrutar de esta película en el resto de plataformas digitales.

Tras el éxito de la película, Adam Wingard, director de “Godzilla vs. Kong”, ha hablado en alguna ocasión sobre la posibilidad de explotar la historia de Kong y su hogar, la Tierra Hueca, en futuras entregas.

“Me encantaría continuar. El punto de partida que comenzamos, explorando la Tierra Hueca, creo que hay mucho más que hacer allí”, declaró el cineasta estadounidense.