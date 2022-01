Las plataformas de streaming se siguen posicionando cada vez más. En la próxima edición de los Globos de Oro, Netflix arrasó con 31 nominaciones, en donde destacan las producciones ‘El Juego del Calamar’, ‘Lupin’, ‘The Power of the Dog’ y ‘Don’t Look Up’.

‘The Power of the Dog’ es la gran favorita con siete nominaciones entre las que destacan: Mejor película de drama, mejor actor de una película de drama (Benedict Cumberbatch), mejor actor de reparto (Kodi Smit-McPhee) y mejor actriz de reparto (Kirsten Dunst). Por otro lado, ‘Don’t Look Up’ tiene cinco nominaciones, entre las que destaca: Mejor película de comedia o musical, mejor actor (Leonardo Di Caprio) y mejor actriz (Jennifer Lawrence).

HBO Max y Amazon Prime cuentan con 16 nominaciones cada uno, entre las que resalta la película ‘Dune’ y la de ‘West Side Story’, que puedes ver en Amazon con un precio extra.

Disney + solo sumó siete nominaciones y la gran mayoría de ellas gracias a las películas ‘Encanto’, ‘Raya and the Last Dragon’ y ‘Luca’. Además, Emma Stone se encuentra nominada por su papel de ‘Cruella’, mientras que Elizabeth Olsen y Paul Bethany también lo están por ‘Wandavision’.

Apple +obtuvo el mismo número de nominaciones, principalmente por las series de ‘The Morning Show’ protagonizada por Jennifer Aniston, así como Ted Lasso, serie por la que también está nominada el actor y protagonista Jason Sudeikis.

