¿Qué pasó con Gerardo Díaz y su Jerarquía? La banda regional mexicana vivió momentos de terror cuando se presentaban en un recinto ferial en el municipio de Chimalcuacán, en el Estado de México, durante la madrugada del sábado 20 de noviembre. El espectáculo musical, para el pesar del público, se debió suspender porque dos de los integrantes de la agrupación debieron ser enviados a un centro de salud de emergencia.

Gerardo Díaz, al igual que otros miembros, se encargaron de dar noticias de la salud de los músicos después del incidente. De acuerdo a los reportes iniciales, un sujeto, que se habría encontrado en estado de ebriedad, realizó disparos cuando era retirado por personal de la organización del evento.

Las balas impactaron en las pantallas del escenario, cuyas esquirlas terminaron de afectar a dos integrantes de Gerardo Díaz y su Jerarquía. Por ello, de inmediato, se decidió terminar el show de la agrupación, a pesar de las quejas de los seguidores que se encontraban en el lugar.

“Mi gente, lamentablemente en la primer canción o segunda nos pasó un accidente aquí en Chimalhuacán, a toda la gente que se encuentra afuera, yo sé que ustedes no tienen la culpa, pero una persona tiró balazos (...). Gracias a Dios no pasó a mayores, pero ya por eso no podemos subir al escenario. Espero me entiendan y comprendan, somos seres humanos y no sabemos con qué motivo lo haría la persona”, manifestó Díaz en sus redes sociales.

¿CUÁL ES LA IDENTIDAD DE LOS HERIDOS POR LA BALACERA EN CONCIERTO DE GERARDO DÍAZ Y SU JERARQUÍA?

Los integrantes de Gerardo Díaz y su Jerarquía que resultaron heridos en el concierto de Chimalcuacán fueron el trombonista Víctor Manuel y el ingeniero de sonido Isaac Bedolla. Ambos tuvieron lesiones tras caerle las esquirlas en la espalda y la cabeza, respectivamente.

Por fortuna, los miembros de la agrupación mexicana fueron dados de alta después de varias horas de llegar a un centro de salud. Víctor Manuel fue quien se encargó de dar detalles de su estado de salud en sus redes sociales, para tranquilizar a sus seguidores.

“Gracias a Dios nos acaban de dar de alta a mis muchachos Víctor y Bedolla. Gracias a Dios por sus oraciones, todo salió bien”, dijo Gerardo Díaz, por su parte, como líder de la banda regional mexicana.

¿CUÁL ES LA REALIDA DE EDOMEX EN CUANTO A VIOLENCIA?

El Estado de México es la tercera entidad más violenta entre enero y setiembre de 2021, de acuerdo a las cifras oficiales de dicho país. En dicho periodo, se han registrado más de 103 mil casos de robos. Mientras que, en 2021, se han contabilizado 43 mil 36 lesiones por arma y 2 mil 79 casos de homicidios dolosos. Así lo ha indicado la información de la Secretaría de Seguridad del Estado.