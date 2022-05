¿Quién es la hermana de Georgina Rodríguez? Ivana es la cuñada de Cristiano Ronaldo que, si bien está alejada de los reflectores, se mantiene como influencer en las redes sociales. Al igual que la figura de “Soy Georgina”, su pariente ha dado a luz a su primera hija, pero tuvo un cambio radical en su apariencia que compartió con sus miles de seguidores en Instagram.

MÁS INFORMACIÓN: Así Ivana Rodríguez ayuda a su hermana Georgina en este duro momento tras la muerte de su bebé

Ivana Rodríguez ha relatado en un post de dicha red social que no todo en la web tiene que ser glamour o mostrar el mejor ángulo que se le quiere vender a los demás.

Para esto, subió fotografías comparativas de la forma en que ha cambiado su cuerpo de 2019 hasta 2022, tras convertirse en madre. Su testimonio, de acuerdo a la hermana de la famosa Georgina, busca generar conciencia sobre la relación que las personas tienen con su cuerpo.

Conoce aquí más del relato de Ivana sobre su esfuerzo para disminuir peso a través de la llamada “Operación Poderío”, una rutina específica de alimentación y deporte.

Georgina e Ivana Rodríguez posando para las redes sociales (Foto: Ivana Rodríguez)

¿CÓMO FUE EL CAMBIO RADICAL DE IVANA, LA HERMANA DE GEORGINA RODRÍGUEZ?

Ivana, la hermana de Georgina Rodríguez, llegó a subir de 65 a 100 kilos desde 2019 a 2021, coincidiendo con su embarazo. La misma cuñada de Cristiano Ronaldo se encargó de contar el cambio radical que ha tenido su cuerpo y la rutina de ejercicios y una dieta de comida sana que hará para volver a la figura que ella considera ideal.

“Ahora estoy en un proceso de recuperación de mi forma física. Sé que no me debo obsesionar, que mi cuerpo ha creado una vida, que todo mejorará. Pero realmente no estoy de acuerdo en que volveré a mi cuerpo anterior sin un esfuerzo extra”, contó en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Desde Asturias, Ivana manifestó que una lesión en el coxis y la pandemia del COVID-19 también fueron factores para que subiera de peso, pero que los 100 kilos era su límite y que ahora está dispuesta a trabajar para retornar a la apariencia que le parece adecuada.

“No hace falta estar embarazada para pesar esto o para que te duela el cuerpo al moverte, para que te inflames. Hay mucha gente que no es madre y engorda. No todos los kilos son los del bebé. El esfuerzo que estoy haciendo es grande. Pero necesario y vale la pena. Tengo que priorizar mi salud”, finalizó la influencer.

LA FAMILIA QUE OLVIDÓ GEORGINA RODRÍGUEZ

En una entrevista para el diario ‘The Sun’, los tíos maternos de Rodríguez expresaron su molestia hacia ella por haberlos presuntamente olvidado desde el inicio de su relación con el astro del fútbol. Como dio a conocer la misma Georgina, su vida antes de Cristiano fue sencilla y sin lujos, lo que coincidiría con la versión de estas personas.

Luis, el hermano de su madre Ana María Hernández, contó que fue su familia quien la crió, cuidó y mantuvo durante su adolescencia, debido a que su padre estaba en prisión, pero la joven habría decidido ignorarlos al cambiar de vida, algo que los dejó muy sentidos.

Ivana Rodríguez junto a su hermana Georgina y su cuñado Cristiano Ronaldo (Foto: Ivana Rodríguez / Instagram)

¿QUÉ RESPONDE GEORGINA RODRÍGUEZ A LAS CRÍTICAS DE SU FAMILIA?

Georgina Rodríguez ha respondido con una dura indirecta a las fuertes de declaraciones de sus familiares ante los medios de prensa, que la han mostrado como una persona poco solidaria, interesada e insensible. La modelo, empresa e influencer, famosa por ser la novia de Cristiano Ronaldo, aprovechó el gran estreno de su documental para escribir un texto de agradecimiento en su cuenta de Instagram, que a la vez ha sido una estocada a sus detractores.

“Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de tres, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables”, escribió, dejando de lado a su hermana Patricia, quien había dicho que siempre se sintió excluida, que no encajaba.

"Soy Georgina" es el reality de Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, que muestra cómo la guapa joven pasó de ser una vendedora en la tienda 'Gucci' a gozar una vida llena de lujos. Sin embargo, episodios de su vida pasada, rumores y otros aspectos su vida no se tocaron en su reality. Aquí te contamos cuáles son.