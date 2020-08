Génesis Rodríguez es una actriz estadounidense conocida por sus papeles en las telenovelas de Telemundo como “Prisionera”, “Dame chocolate” y “Doña Bárbara”. Es hija del reconocido actor y cantante venezolano José Luis ‘El Puma’ Rodríguez y la modelo cubana Carolina Pérez

A temprana edad, Génesis Rodríguez sabía que quería ser actriz. Cuando era una adolescente, estudió actuación, danza y preparación vocal para formarse artísticamente. A los 16 años hizo su debut como actriz en la telenovela “Prisionera” (2004), producción de Telemundo donde interpretó a la hija de Gaby Spanic.

Génesis Rodríguez es hija del reconocido actor y cantante venezolano José Luis ‘El Puma’ Rodríguez y la modelo cubana Carolina Pérez (Foto: Génesis Rodríguez/ Instagram)

En 2007 llegó su primer papel protagónico con la telenovela “Dame chocolate”, producción de Telemundo donde tuvo como pareja al actor y cantante puertorriqueño Carlos Ponce.

En 2008, Génesis fue parte de “Doña Bárbara”, su tercera telenovela donde tuvo como compañeros a la actriz mexicana Edith González y el galán peruano Christian Meier. Esta fue la última telenovela que protagonizó la actriz antes de tomar la decisión de alejarse completamente de los melodramas para enfocarse en el cine.

¿QUÉ HA HECHO GÉNESIS RODRÍGUEZ DESPUÉS DE DOÑA BÁRBARA?

Después de participar en “Doña Bárbara”, Génesis Rodríguez decidió alejarse completamente de las telenovelas para probar suerte en el cine. Su talento y carisma la han ayudado a abrirse paso en Hollywood, ha logrado convertirse en una joven estrella de películas y series de televisión.

Las películas de Hollywood en las que ha participado son: Al borde del abismo, Casa de mi Padre, Qué Esperar Cuando Estás Esperando, El último desafío, Ladrona de identidades, Horas desesperadas, Tusk, Grandes héroes, Una noche para sobrevivir, Yoga Hosers, entre otras.

Génesis Rodríguez es una actriz estadounidense conocida por sus papeles en las telenovelas de Telemundo como “Prisionera”, “Dame chocolate” y “Doña Bárbara” (Foto: Génesis Rodríguez/ Instagram)

También ha participado en diversas series de televisión como The Fugitive, She-Ra y las princesas del poder, Big Hero 6: The Series, Big Chibi 6: The Shorts, La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales, Elena of Avalor, Time After Time, Entourage, entre otros proyectos.

“Yo no quise ser la muchacha bonita, yo quiero ser una buena actriz, yo quiero ser la mejor”, declaró en 2012 en una entrevista para el programa Primer impacto de Univision.

A sus 33 años, Génesis Rodríguez tiene un futuro prometedor y se perfila como una importante actriz de Hollywood. En su cuenta de Instagram, donde tiene 400 mil seguidores, comparte su día a día y luce más hermosa que nunca.