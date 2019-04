Vive la experiencia 'Game of Thrones' de Johnnie Walker

White Walker es la nueva sensación de la marca reconocida de Whisky. Esta es una edición especial creada en colaboración de Jhonnie Walker y la famosa serie, 'Game of Thrones'.

El pasado jueves, se organizó un evento en el bar Carnaval, ubicado en San Isidro, con una atmósfera exclusiva para todos los fanáticos de la serie, la cual la última temporada se estrenará este domingo 14 de abril.

(Naoko Ivazeta) (Naoko Ivazeta)

Este evento organizado por DIAGEO, la empresa líder de bebidas espirituosas a nivel mundial, tuvo como objetivo sumergir a los fans de la serie en la atmósfera GOT, y que mejor que con 'White Walker by Johnnie Walker', la edición del Whisky diseñada especialmente para que los verdaderos fanáticos puedan vivir esta experiencia y tener el mejor recuerdo de la última temporada.

Chiara Petralli, Senior brand manager en Diageo Perú, fue la organizadora y anfitriona de este evento. Chiara presentó la nueva botella a los participantes. Esta versión de Johnnie Walker esconde muchos secretos y detalles relacionados con la serie que solo se notan al exponerse en bajas temperaturas.

(Naoko Ivazeta) Chiara Petralli con White Walker. (Naoko Ivazeta)

Desde la música de fondo, la cual fue el intro de Juego de Tronos, la iluminación azul, la niebla en el piso, la baja temperatura del lugar, algunos objetos claves, y hasta los mandiles de los bartenders... Todo, absolutamente todo, estaba ambientado en la exitosa serie. Y por supuesto, no podían faltar los tragos que parecían sacados del mundo GOT.

Carnaval ofreció dos cocteles originales: 'Beyond the wall' y 'The night watch', ambos con factores sorpresas como cubos de hielos azules, presentaciones brillantes y romero ahumado. Aarón Diaz, creador del bar Carnaval, comentó que "cada coctel tenía elementos que habían sido especialmente reunidos para la presentación 'GOT'. Y lo mejor de todo, el hielo y el whisky van de la mano".

(Naoko Ivazeta) White Walker y los cocteles especiales. (Naoko Ivazeta)

Al evento acudieron personajes como: Anahí de Cardenas, Priscila Espinoza y Kiara Ventura, quienes son fan de la serie y disfrutaron de los cocteles y la experiencia GOT.

(Naoko Ivazeta) Las invitadas disfrutaron de esta experiencia. (Naoko Ivazeta)